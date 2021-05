IMSS invita al servicio de ligadura de trompas para mujeres en El Fuerte

Sinaloa.- En el marco de la recuperación de servicios, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevará a cabo servicios de salpingoclasia o ligadura de trompas del 24 al 28 de mayo en el Hospital Rural (HR) No. 16 en Villa Unión y una más del 31 de mayo al 4 de junio en el HR No. 12 de El Fuerte.

El procedimiento es un método de anticoncepción permanente o definitiva que se realiza en aquellas mujeres que tienen el número de hijos deseado y no desean tener más embarazos.

Esta actividad forma parte de los programas preventivos que permanentemente realiza el Instituto a través de las unidades hospitalarias donde se cuenta con un módulo de Prevención y Planificación Familiar, mediante el cual se proporciona información a las pacientes y se les orienta sobre los diferentes métodos anticonceptivos que brinda el Seguro Social.

La Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) consiste en realizar una pequeña incisión quirúrgica, que se puede efectuar a través del ombligo en el momento inmediato a la atención del parto, o a nivel del nacimiento del vello púbico; también se puede realizar durante una cesárea.

Para el procedimiento se realiza una pequeña herida efectuada en los sitios anteriormente mencionados, se identifican las trompas, las cuales se cortan y se ligan para impedir el paso del óvulo y de los espermatozoides evitando así el embarazo.

La efectividad de este método de anticoncepción es mayor al 99 por ciento, por lo que se considera uno de los más confiables, sin que haya hasta la fecha ningún efecto secundario.

Los beneficios de elegir este método para evitar un embarazo es su efectividad anticonceptiva inmediata, no interfiere con la relación sexual ni con la lactancia, tiene efecto protector contra el cáncer de ovario, no aumenta el periodo de hospitalización posterior al parto, cesárea o aborto, no tiene efectos secundarios para la salud de la mujer y la recuperación posterior a la cirugía es de tan sólo siete días, en promedio.

El Seguro Social destacó que este tipo de servicios se estarán programando a lo largo del año, por lo que se extiende la invitación a todas aquellas mujeres que deseen practicarse este procedimiento anticonceptivo a que acudan al área de Medicina Preventiva y Planificación Familiar de la unidad médica de su adscripción, donde se les brindará la atención necesaria y, en su caso, les otorgarán la cita para dicha intervención.