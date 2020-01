IMSS realiza el primer trasplante renal del año en Sinaloa

Los Mochism Sinaloa.- Especialistas del Hospital General de Zona (HGZ) No. 49, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, realizaron el primer trasplante de riñón del2020 en la entidad. La intervención quirúrgica duró aproximadamente cuatro horas, en la ciudad de Los Mochis.

La paciente receptora fue Luz Armida Rodríguez Vizcarra, de 49 años de edad, quien recibió el órgano gracias a la generosidad y compatibilidad con su hermana, de 44 años, lo que le ayudará a recuperar su salud y mejorar su calidad de vida.

Actualmente, se recupera de su padecimiento y del procedimiento practicado de manera favorable, al igual que su hermana.

“Empecé a retener líquido, y tras varios estudios detectaron que mis riñones no estaban funcionando bien. Desde un principio, el doctor me indicó que era necesario realizar un trasplante, así que en lo que se encontraba uno compatible, estuve atendiéndome en el área de hemodiálisis por un año.

“Al ver que mi estado de salud no mejoraba, y al no encontrar un riñón compatible, mi hermana me dijo que ella me daría uno”, relató.

En la cirugía participó un equipo multidisciplinario, integrado por cirujanos trasplantólogos, dos cirujanos angiólogos, dos médicos nefrólogos, un internista trasplantólogo, un urólogo, un anestesiólogo, un cirujano general, y personal de enfermería.

Foto: Cortesía

Por su parte, el presidente del Comité de Trasplantes del IMSS en Sinaloa, Gustavo López Gastélum, destacó la labor que se lleva a cabo en el HGZ No. 49 en este rubro, ya queen 2019 se realizaron nueve trasplantes.

Destacó que el compromiso institucional es superar la cifra del año pasado, y realizar, al menos, 24 procedimientos de este tipo durante 2020.

Por último, López Gastélum recomendó a la población en general acercarse a los módulos de salud preventiva de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de su adscripción, para iniciar el control de factores de riesgo, como la glucosa, ácido úrico, colesterol, y presión arterial, para retardar la progresión del daño renal.

Foto: Cortesía

La donación de órganos y tejidos es el consentimiento de una persona para que, en vida o después de su muerte, cualquier órgano o tejido de su cuerpo sea utilizado para trasplantes.

Quien desee ser donador voluntario de órganos y tejidos, puede consultar la página de Internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organospara registrarse.