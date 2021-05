INE aprueba quitar candidaturas a Billy Chapman y Ana Ayala para diputación federal en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- En sesión, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la cancelación de las candidaturas a la diputación federal de Manuel Guillermo "Billy" Chapman Moreno y Ana Elizabeth Ayala Leyva.

Durante la discusión del punto del orden del día, los consejeros coincidieron en que ambos funcionarios municipales de Ahome con licencia violentaron los reglamentos al momento de su registro al negar tener algún antecedente judicial que los declarara culpables de violencia política de género.

Cabe recordar que Manuel Guillermo "Billy Chapman Moreno y Ana Ayala Leyva fueron sentenciados por tribunales electorales por actos de violencia en contra de Angelina Valenzuela Benites, síndica procuradora con licencia.

Precedente

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, dijo que es necesario marcar un precedente en este tema, no sólo por ocultar información importante, sino porque es necesario hacer valer las leyes y las normas en materia de violencia en contra de las mujeres.

“Esta resolución demuestra que el Instituto Nacional Electoral se toma en serio lo que hace y además demuestra que hay algunas personas que adquirieron algunas candidaturas, que le mintieron a esta autoridad electoral. Aquí lo que se está buscando, independientemente de las personas que hoy están siendo objetas de este proyecto de resolución, simple y sencillamente se descubrió que habían ocultado información”.

Consecuencias

En ese sentido, comentó que desde que se aprobó la resolución del proyecto 3 de 3 se señaló que una de las consecuencias sería la cancelación de la candidatura e hizo hincapié en que no hay engaño para ninguno de los candidatos.

“Desde que aprobamos la resolución del proyecto 3 de 3 se señaló que una de las consecuencias habría de ser la cancelación de la candidatura, así es que no hay engaño para nadie. Nosotros no ponemos otras sanciones más que las electorales y habrá que determinar en su momento o le corresponderá determinar en su momento a las autoridades competentes si procede o no el delito de falsedad de declaración a la autoridad distinta a la judicial, y esto creo que es un buen precedente”.

Sostuvo que esta resolución al final manda un mensaje para futuros procesos electorales para quienes aspiran a una candidatura o a un cargo de elección federal en este caso.

“Al ser competencia del instituto pensarán dos veces antes de firmar bajo protesta decir verdad la información que se le solicite. El INE no está haciendo nada que no haya estado sustentado, que no haya sido hecho público y que no haya podido haber sido impugnado y que no haya sido validado consecuentemente. Celebro la presentación de esto y estoy seguro de que damos un paso adelante, un paso congruente de lo que fue una iniciativa de los propios legisladores federales el año pasado para combatir la violencia política en contra de las mujeres, y este instituto lo único que ha hecho es instrumentarlo”.

Para entender...

INE cancela candidaturas de funcionarios

Por haberse comprobado que tanto Manuel Guillermo Chapman Moreno como Ana Elizabeth Ayala Leyva habían recibido sentencias por violencia política en razón de género, el lunes 24 de mayo las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) decidieron cancelar las candidaturas a la diputación federal de ambos funcionarios con licencia.

Y es que durante su registro ambos negaron haber recibido alguna sentencia por violencia en contra de la mujer, lo cual se descubrió que era mentira. Ayer, el INE ratificó la cancelación de ambas candidaturas.

“Haremos valer los medios de impugnación procedentes”: Ayala

“Haremos valer los medios de impugnación procedentes. Estoy tranquila y segura de la determinación jurídica que habrá de resultar de esto”, expresó Ana Elizabeth Ayala Leyva ante la determinación que tomó el Consejo General del INE de suspender su candidatura y la de Guillermo Chapman Moreno a la diputación federal.

Estuvimos en la transmisión (del Consejo General del INE) en línea atentos, y estaremos atentos a recibir la notificación de la resolución que el Consejo General emitió”, dijo.

Mencionó que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y solicitarán que se le regresen sus derechos políticos a la participación de la democracia.

Sobre el hecho de que ambos funcionarios municipales con licencia violentaron los reglamentos al momento de su registro al negar haber cometido violencia política en razón de género, la candidata expuso:

“Soy mujer a favor precisamente de esta lucha y continuaré realizando mis actos de campaña hasta en tanto se me notifique la determinación que tomó el Consejo. Su servidora jamás iba a pronunciarse en ese sentido, de manera personal siempre me he conducido con una actitud de rectitud y honestidad, que es lo que se pregunta en la declaración 3 de 3, que yo la verdad di respuesta con toda solvencia moral. No hay nada fuera de la ley”.

Comentó que existe una interpretación equivocada de actores y personajes políticos en este tema en contra de que se consolide la 4T.