INE atenderá también los domingos

Los Mochis, Sinaloa.- Como un plan piloto para ver cómo está la afluencia de gente los domingos, las oficinas del Instituto Nacional Electoral en Los Mochis, atenderán también este día, con excepción de hoy, informó Antonio Pedraza Maravilla, vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Distrital 02.

“Para que la gente no tenga argumentos para decir no puedo ir a tramitar mi credencial o no puedo ir a recogerla porque trabajo. Así como los sábados trabajamos de 8:00 a 14:00 horas, ahora los domingos vamos a trabajar de 8:00 a 13:00 horas, a partir del domingo de la semana que viene”, dijo.

Añadió que con esto ya no debe de haber pretextos, además de que el horario es muy amplio, pues de lunes a viernes trabajan de 8:00 a 20:00 horas.

Añadió que por el Día de la Independencia, estas oficinas no trabajaron ayer sábado, y reanudarán las funciones hasta el martes 17 de septiembre.

Expuso que el INE en el distrito 02 tiene muy buena afluencia ciudadana, pues diariamente, atienden entre 350 y 400 personas todos los días para los trámites de las credenciales de elector.

La gente al acudir se da cuenta que ya no es el tiempo de espera que antes existía, ahora es mucho más dinámico, más rápido el trámite”.

Agregó que para tramitar la credencial por primera vez, se tienen que tener los 18 años de edad cumplidos.

“Estamos trabajando con reposiciones para las personas que extraviaron su credencial o que la tienen dañada, estamos trabajando con la correcciones de datos personales, si alguien quiere modificar datos, y también con la corrección de dirección, para los que quieran modificar el domicilio”.

Pedraza Maravilla mencionó que se requiere acta de nacimiento original, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y una identificación con fotografía para realizar los trámites.