IP choca con opiniones de diputada sobre causa de apagones de CFE

Los Mochis, Sinaloa.- Los apagamos que se han presentado en algunos sectores de la ciudad de Los Mochis y zonas del área rural sin que haya lluvia ni vientos no son por un tema de mantenimiento y mucho menos por falta de presupuesto, sino por la temporalidad del clima, dijo la diputada federal Ana Ayala.

“Nosotros tuvimos un acercamiento con los ingenieros de CFE a cargo en nuestra región para conocer el tema respecto a que sucedía con esos apagones. Es necesario especificar que no se trataba de un tema de falta de presupuesto, es un tema propio de la temporalidad del clima: el que no llueva con fuerza, me explicaba el ingeniero, le produce lodo a las máquinas.”

La legisladora manifestó que para los ingenieros de CFE es más conveniente que las primeras lluvias se desplazaran fuerte para poder que esa tierra que se ha acumulado durante el año saliera de los aparatos que sufren ese tronar y que propicia los apagones.

“Es importante precisar que el tema de los apagones no es por falta de un presupuesto. Los apagones no son por un tema de mantenimiento, mucho menos por falta de presupuesto”, recalcó.

Exigencia

Al respecto, Héctor Ibarra, presidente de Canacintra, delegación Los Mochis, comentó que hay que exigir que este tipo de apagones no se den.

“A veces son circunstanciales, pero ya con tanta frecuencia y en diferentes sectores es porque algo no está funcionando bien”, dijo.

Expuso que ve difícil que los apagones que sea por cuestiones de clima, aunque si bien es cierto, con los lodos, cuando no hay suficiente caudal, y por arrastre de los reactores o las turbinas a veces provocan que no se generen los flujos de energía.

Por otra parte, José Ramos, presidente de Coparmex, delegación Los Mochis, comentó que definitivamente que el tema de los apagones debe deberse a la falta de mantenimiento.

“En CFE, todos sabemos que hay mala ejecución de los muchos mantenimientos que se tienen; hay una mala administración, por eso pierde tanto dinero CFE. Creo que por ahí se tiene que empezar, que se hagan las cosas bien.”

Los dirigentes de las cámaras empresariales comentaron que con los apagones muchos usuarios resultan afectados en sus aparatos electrónicos y refrigerados, y no hay quién.