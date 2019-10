IP duda que se tengan estudios de socavones

Los Mochis, Sinaloa.- Para aprobar la solicitud del crédito de 40 millones de pesos, los regidores debieron haber exigido los estudios de los puntos colapsados que hay en el municipio para así poder ejecutar el recurso de manera inmediata, declaró Eury Valle Ruiz.

Sin embargo, el presidente de Canacintra puso en tela de duda que los ediles tengan esa información. Incluso, dijo que existe la incertidumbre de que el mismo municipio tengo estos datos.

En tela de duda

“Hasta el día de hoy sabemos que no hay un proyecto, que es tener un estudio formal de análisis, costos, tiempos; sin embargo, no hay tal; definir los puntos no es un proyecto, no hay formalmente”, asentó.

En ese sentido, explicó que este tema es complejo no sólo porque los puntos colapsados son muchos, sino porque no sólo basta con tener el número sino que se debe tener un análisis profundo sobre la situación de cada uno.

“Para identificar los problemas como sea, pero un estudio analizado del costo que van a tener, el tiempo de ejecución, el análisis de la obra que ha tenido muy a bien el gobernador pedirlos para tener un soporte documental, que basado en proyectos lo tengan”, comentó.

Había opciones

Aun así, Valle Ruiz dijo confiar en que se dé el seguimiento puntual a este tema a fin de que por fin de resuelva, sobre todo con el antecedente de que los socavones ya cobraron dos vidas humanas.

“Lo que no nos hubiera gustado es que se hubiera endeudado más el municipio, esa es la realidad de las cosas. Ojalá pudieran dar un soporte documental y un seguimiento adecuado con proyectos para que se resuelva el tema de los socavones”, señaló.

Por último, dijo que quizá la solicitud del crédito no era lo más correcto, pues supuestamente el municipio tiene buena recaudación, como para hacerle frente a este problema.

Para entender...

Aprueban solicitud de crédito de 40 mdp

A pesar de los pronunciamientos en contra, el cuerpo de regidores del Cabildo ahomense aprobó por unanimidad que la Tesorería Municipal solicite un préstamo de 40 millones de pesos a una institución financiera.

Con este recurso se pretender atender un poco el problema de socavones, drenajes colapsados y baches que existen en la ciudad de Los Mochis.

Cabe recordar que durante los últimos meses el municipio ha gastado cantidades millonarias en la compra de equipos de telefonía celular y compra de unidades motrices. Además de que presume la recaudación.