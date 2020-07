IP reconoce que no hay resultados en seguridad en el norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Los hechos violentos que persisten en la región es muestra de que las estrategias de seguridad no están dando los resultados esperados, por lo que es necesario una reestructuración de los mecanismos para combatir la delincuencia, coincidieron líderes empresariales.

Entrevistado sobre el asesinato de Francisco Javier Fierro Torres, secretario del Ayuntamiento de Choix, el pasado fin de semana, Marco Vinicio Ibarra Ibarra, presidente de Canaco Los Mochis, lamentó el hecho y reconoció que esto deja al descubierto que no hay resultados efectivos en materia de seguridad.

Sin resultados

“Es lamentable, una vida es una vida. Lo que vemos es que ese punto sigue creciendo, no se ven resultados efectivos en ese tema. Definitivamente el gobierno le ha quedado a deber a la ciudadanía en ese tema. Lo seguimos viendo, no ha habido una reducción y lo vemos todos los días, van en aumento.”

En ese sentido, dijo que a pesar de que se activó la Guardia Nacional, la realidad es que aún hay muchos puntos rojos que no han podido contrarrestar ni por lo menos reducir en cuanto a hechos de alto impacto.

“Por muy Guardia Nacional que tenemos sigue aumentando la situación, yo no veo ningún beneficio hasta ahorita en relación a ejercicios anteriores. Esa campaña de abrazos en vez de balazos no ha funcionado, son situaciones que todos lo vemos diariamente. La cuestión económica para abajo y los problemas de asesinato todo sigue igual, no han mejorado y, como les digo, una vida humana es una vida en donde sea”, precisó.

Exhorto

Por su parte, Héctor Ibarra Flores, dirigente de Canacintra delegación Los Mochis, calificó como desafortunado el hecho que cobró la vida de un funcionario público del alteño municipio; sin embargo, precisó que esto demuestra, de cierta manera, el estado de indefensión en el que se encuentra la sociedad en general, alegando que el tema de inseguridad sigue a la orden del día.

“En el tema de seguridad la verdad es que el gobierno deja mucho que desear. La verdad es que en logros estamos muy por debajo de lo que deberíamos tener y queremos como ciudadanos. Tener ese tipo de eventos nos deja una marca y señalamiento en la región, y aunque fue en otro municipio nos pega porque es la región, nos lastima ser señalados por este tipo de hechos que descubren la falta de una buena estrategia de seguridad”, abundó.

Para entender...

Asesinan al secretario del Ayuntamiento de Choix

La tarde del pasado sábado, el secretario del Ayuntamiento de Choix, Francisco Javier Fierro Torres, fue localizado asesinado a un costado de la carretera Los Mochis-Choix, en la entrada del municipio, luego de que fuera privado de la libertad por sujetos desconocidos en horas de la tarde.

Choicenses dijeron que el municipio es una tierra de nadie.

