IP y partidos en Ahome critican iniciativa de Morena para reducir jornada laboral

Los Mochis, Sinaloa.- Representantes de la iniciativa privada y de partidos políticos en Ahome criticaron la iniciativa presentada por Morena para reducir la jornada laboral de ocho a seis horas.

Y es que el senador Ricardo Velázquez, de Baja California Sur, propuso reformar el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, y su iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, para su análisis.

‘Está fuera de lugar’

El presidente de la Canaco Los Mochis, Víctor Sinuhé Damm Ramírez, señaló que apenas se está intentando salir del problema que representó la pandemia del Covid-19, que redujo la actividad económica durante dos años, por lo que ‘no son tiempos para pensar en trabajar menos’.

“Considero que no son adecuadas (ese tipo de iniciativas). A veces no es correcto decir lo que la mayoría de la gente quiere escuchar cuando las condiciones son adversas. No es correcto que no seamos suficientemente realistas, para hablar de propuestas que realmente nos ayuden a salir adelante”, comentó.

“Creo que son propuestas fuera de lugar, y más en estos momentos, en que estamos apenas queriendo regularizar la actividad económica y no salimos de la pandemia”, agregó.

Opinó que son muy pocos países los que pueden darse el lujo de reducir su jornada laboral por contar con condiciones económicas favorecedoras, lo que ‘no es el caso de México’.

‘Populista y electorera’

Por su parte, Ariel Alonso Aguilar Algándar calificó la iniciativa como ‘populista’ y ‘electorera’, señalando que no está enfocada a solucionar la problemática económica actual del país.

“Son medidas populistas, profundamente electoreras, ridículas, tontas, que solamente generan confusión entre la ciudadanía. Y lo hacen estos legisladores para quedar bien con la gente”, acusó.

“Hacer este tipo de planteamientos, hasta tontos, en este entorno económico sumamente complejo, adverso, que nos tocó con el peor gobierno, pues definitivamente que caen en lo ridículo”, agregó.

El empresario y dirigente municipal del PAN propuso estímulos fiscales para los empresarios, e incentivos para calificar y cualificar la mano de obra.

Para entender

Proponen reducir de 8 a 6 horas la jornada

El senador por Baja California Sur, Ricardo Velázquez Meza, propuso reformar el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo para reducir de ocho a seis horas la jornada laboral, y su iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, para su análisis. La iniciativa argumenta que se busca garantizar condiciones dignas y fomentar el descanso para incentivar la creatividad, la productividad y la innovación.