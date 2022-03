Iglesia católica de Los Mochis invita a la conversión este Miércoles de Ceniza

Los Mochis, Sinaloa.- A una verdadera conversión, en donde la fe sea el centro de todo y el arrepentimiento sea de corazón, es lo que la Iglesia Católica invitó este Miércoles de Ceniza.

Desde temprana hora, las iglesias comenzaron a recibir a feligreses que acudieron a recibir este símbolo de fe, que hace referencia a un sentimiento de humildad, particularmente ante Dios.

Luis Manuel López Salazar, párroco y monseñor de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Los Mochis hizo referencia a que con este día santo inicia el periodo de Cuaresma, un tiempo de suma importancia para los católicos.

Leer más: Alrededor de 6 mil escuelas federalizadas en Sinaloa no tendrán clases mañana por paro de maestros

En ese sentido, pidió a los cristianos mirar con el corazón el rostro de Dios y crear la cultura de la mirada también de aquellos que se sienten débiles y desprotegidos.

“Es un llamado a volver nuestra mirada a Dios y un dirigir nuestra mirada a nuestros hermanos más débiles, más frágiles que hemos sido muy insensibles y al mismo tiempo hemos entumecido nuestra conciencia, exiliado para cerrarnos a la ayuda del prójimo y al mismo tiempo a la reconciliación con nuestros hermanos”, señaló.

En ese sentido, dijo que es tiempo de reflexión, de recuperar la sensibilidad humana y del corazón, de pensar, de interiorizar y cuestionarse que están haciendo con su vida y en qué punto están de ella.

“Es importante en este espacio dedicarnos un tiempo para mirarnos al corazón, pero con una mirada más de fe, más comprometida, en el que rectifique mi vida y me rinda delante de Dios y reconozca en lo que he fallado y lo que debo de mandar, ahí está la gran esperanza de generar paz cuando uno quiere romper las cadenas del mal”.

Con respecto al ayuno, señaló que éste obliga para las personas de 18 hasta 59 años de edad pero no así a aquellos que viven en condiciones de miseria, que no tienen comida o que dependen de una buena alimentación para recibir tratamientos médicos.

Sin embargo, si insistió en que los que pueden hacer el ayuno realizarlo y ofrecerlo por sus pecados y los de los demás.

“Ayunar no es precisamente dejar de comer carne, el ayuno tiene que ser más interno, sentir la hambruna del otro, la injusticia con que se maltrata al otro, sentir la discriminación con que trato al otro, la ignorancia y la apatía ante el dolor del otro, así que ese es el ayuno, que me llegue a sentir la carencia y la hambruna de aquellos que padecen por mi culpa por no haber tenido a la mano no haber ejercitado la caridad”.

Leer más: Coepriss pone en marcha Operativo de Cuaresma en Los Mochis

Cabe mencionar que se llevó a cabo en completo orden, en cada una de las parroquias los protocolos sanitarios fueron acatados con responsabilidad y disciplina para evitar aglomeraciones que pudieran representar un riesgo de contagio de Covid-19.