Iglesia invita a mochitenses a celebrar a los fieles difuntos

Los Mochis, Sinaloa.- La Iglesia católica invita a todos los feligreses a celebrar a los fieles difuntos este uno y dos de noviembre, sin olvidar la parte espiritual que ayuda a cada uno de ellos en su proceso hacia la vida eterna.

“Las festividades de Halloween son parte influencias norteamericanas que no tienen incidencia en nuestra religión como tal y lo que promovemos más es la fiesta de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos”, señaló el párroco de la iglesia de San Judas Tadeo, Rodolfo Orlando Gallegos.

El sacerdote señaló que deben rescatarse las tradiciones que se encuentran arraigadas como pueblo mexicano más que imitar unos festejos que son influencias del extranjero.

“Somos un pueblo sufriente por excelencia y llevamos a nuestros difuntos en nuestro pensamiento y en el corazón; que sean días de congregarse como familia y recordarlos; saber que vamos de paso en este mundo y que no todo acaba con la muerte, sino que empieza la plenitud de la vida eterna”, señaló.

Cultura arraigada

Por su parte, el historiador José Armando Infante señaló que las nuevas generaciones se han interesado aún más en las tradiciones mexicanas, al participar en altares del Día de Muertos, elaboración de calaveras artesanales, así como festejar con “la muerte”.

“Esto es algo muy arraigado en el sentimiento mexicano y esto no es que no nos importe la vida misma, sino que vemos a la muerte como una continuidad de la vida, es parte de un mismo proceso y que los difuntos, nuestros antepasados, no nos abandonan para siempre, sino que permanecen vivos mientras estemos nosotros aquí para recordarlos y rindiéndoles culto y memoria en cada ocasión”, señaló.