Imelda Castro pide tener paciencia por deficiencia en el programa Insabi

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que las denuncias por falta de medicamentos, de atención médica y despido masivo de personal que operaba el Seguro Popular, ahora Insabi, la senadora de la República Imelda Castro pidió a la población tener paciencia hasta que este nuevo sistema de salud pública se “componga”.

En ese sentido, pidió no dramatizar este tema por las fallas en la operación de este nuevo programa que lanzó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado primero de enero.

“Es un cambio de fondo. No hay una parálisis, el servicio se está dando, con deficiencias como se venía dando. No dramaticen, nadie ha fallecido por falta de medicamentos. Hay falta de medicamento del cáncer en algunos hospitales, sí, pero eso se está surtiendo. El que no lleguen a tiempo no significa que alguien se murió por eso”, indicó.

Asimismo, aceptó que Insabi carece de acciones concretas; sin embargo, sostuvo que el Seguro Popular era un programa que tenía que desaparecer.

“Había de dos: salir con este programa el primero de enero o salía hasta el 2021; era posponer un drama del pueblo, además ya se había asignado en el presupuesto 40 mil millones de pesos para que se diera más infraestructura. Hay recursos, hay normas de operación y tiene que comenzar a caminar”, indicó.