Imparable el alza en el precio del gas doméstico en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Los precios del gas doméstico continúan incrementándose en perjuicio directo de la precaria economía de la población de Sinaloa, pues el cilindro de 30 kilos ya se expende por algunas empresas a precios que alcanzan los 789 pesos.

Guillermo Padilla Montiel, presidente de la asociación civil Ciudadanos Vigilantes por la Transparencia de Sinaloa, calificó como inauditos los incrementos que constantemente se han venido aplicando este elemental insumo para todas las familias, ya que día con día observan cómo los precios de los cilindros se están elevando y las autoridades federales no hacen nada para ponerle un freno a las empresas que se encargan de su distribución.

Criticó que el precio de este elemental carburante se ha incrementado casi en un 50 por ciento en lo que va de la actual administración federal y esto está repercutiendo muy fuertemente en la economía de toda la población en general, pero particularmente en las familias de menos recursos porque ahorita el cilindro de gas de 30 kilos se distribuye hasta en 789 pesos.

Reveló que en la realidad los precios de este vital insumo para las familias no ha tenido freno, ya que al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el producto se distribuía a 550 pesos.

Señaló que en este momento el presidente está ofreciendo una supuesta solución, pero aquí la duda es saber si los cilindros que ofrecerá serán realmente de 30 Kilos y no de 20.

Señaló que las dudas que tienen es que en lo que va de la actual sexenio se han incrementado los precios de todos los bienes y servicios y esto le está pegando muy fuerte a toda la población.

No hay día que no vayamos a hacer el súper o a comprar un bien y no nos salgan de que ya está un precio mayor”, acusó.