Impera el desorden en la vacunación contra Covid-19 en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Asoleados, con hambre y el cansancio a cuestas, adultos mayores de 60 años esperaron hasta 7 horas para que se les aplicara la vacuna contra el Covid-19 en El Fuerte.

Durante el primer día de la aplicación de la segunda dosis en comunidades del vecino municipio imperó el desorden, la molestia y la aglomeración de los beneficiados.

Durante un recorrido hecho por Debate, se pudo constar que en los centros de vacunación contra Covid-19 habilitados para este etapa que culmina el día de hoy martes, el desespero de los adultos mayores sobresalió en todo momento.

Molestia

Así ocurrió en el centro de vacunación del Poblado de Mochicahui, donde se atendieron a vecinos de las comunidades de Vialacahui, Santa Blanca, Ladrillera, Las Higueras, El Carricito, El Ranchito, La Línea, La Cruz Pinta, El Vajío y Nuevo Carricito.

“Estoy desde las 7:00 horas con el tierrero, el solazo y ahora el viento. Dijeron que por números, pero la verdad es que se está metiendo mucha gente y se burlan de nosotros”, dijo una de las beneficiadas evidentemente molesta, quien decidió omitir su nombre por miedo a represalias.

En ese sentido, una familiar de otra beneficiada tronó en contra de los servidores de la nación, a quienes acusó de no respetar el turno, especialmente de las personas que llegaron muy temprano para ser atendidas primero.

“A mí me tocó el número arriba del 380, a mi mamá la tengo sentada ahí en un árbol y yo estoy haciendo fila aquí en el sol. Lo que nos hemos dado cuenta es que se ha regresado mucha gente, mejor”, mencionó.

Restricción. Los servidores de la nación impidieron el pase a la prensa al área de vacunación; incluso, amenazaron con quitar las cámaras fotográficas y de video.

De igual forma, otro de los beneficiados comentó que desde el inicio se les comunicó que iban a pasar de acuerdo a los números; sin embargo, esto no se respetó.

“Supuestamente iban a respetar los números, a las personas que trajeran número las iban a pasar, pero se hizo un desorden y aquí estamos esperando a ver qué pasó. Miren cuántas personas hay que no pueden estar paradas. Yo llegué a las 7:00 de la mañana y ni señas porque no me dieron número.”

Asoleados. Cientos de adultos mayores permanecieron de pie y por muchas horas bajo los rayos del sol esperando ser vacunados.

Cabe mencionar que de acuerdo a los mismos adultos mayores, durante la aplicación de la primera dosis no hubo tanto desorden y es que dijeron que en esa campaña se programaron a los beneficiados en tres días y en esta ocasión solamente se tuvo un día para cubrir con las estadísticas planteadas para cubrir con esta dosis de la vacuna.

Críticas. En el ejido 2 de Abril también hubo mucha aglomeración de personas en el centro de vacunación habilitado en la escuela primaria del lugar.