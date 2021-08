Implementan ruta que pasará cada 5 minutos por universidades de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La Delegación de Vialidad y Transportes de la zona norte de Sinaloa y la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum) implementaron una ruta del transporte público urbano que está pasando cada 5 minutos por algunas universidades de la ciudad que ya regresaron a clases.

“La Universidad de Durango, que es particular, ya entraron; los de la UAdeO también van entrar, se me hace que este lunes, y las demás escuelas pues no sabemos cuándo”, dijo Gabriel Vargas Landeros.

El delegado de Vialidad expuso que la ruta del transporte urbano Las Malvinas que estaba fusionada con Memorias por el bajo foro originado por la pandemia del covid-19, estará prestando el servicio a los estudiantes universitarios.

“Vamos a atender desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde; ya hay un convenio hecho con la con la alianza de transporte urbano, que cada 5 minutos van a estar pasando y los van a dejar en las puertas de sus escuelas.”

Dijo que los estudiantes foráneos normalmente se bajan en Los Cocos y tomaban una ruta hacia el centro y de ahí volvían a tomar la ruta Malvinas, y que en este caso se van a poder bajar en el Poseidón y sin necesidad de tener que irse hasta el centro y regresarse.

“De Las Malvinas directamente ellos van a poder estar llegando con mucho tiempo antes ahí en las universidades que antes mencioné.”

Unidades

Gabriel Vargas mencionó que la alianza de camiones va a meter 16 unidades que van a estar pasando cada 5 minutos por ahí.

“Cada 5 minutos ellos van a poder contar con un transporte desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que los estudiantes no tengan ningún problema”.

Leer más: Si un alumno se queda sin calzado deportivo, se buscará la manera de que lo obtenga: Sepyc en Ahome

Añadió que el aforo permitido hasta el momento es del 50 por ciento.