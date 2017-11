Imponen la auditoría en el Módulo Mavari

Los Mochis, Sinaloa.- Respaldados por un notario público, un grupo de usuarios impuso ayer el inicio de la auditoría a la administración actual del Módulo de Riego Mavari.

El recurso administrativo, el cual había sido autorizado por los usuarios en la asamblea general del pasado 30 de septiembre, se había venido posponiendo por diversas largas que le venían dando representantes del actual consejo directivo, según acusaron Raúl Villegas y Enrique Ochoa Achoy, representantes de la comisión de auditoría.

LA EXIGENCIA

El grupo de usuarios llegó alrededor de las 11:15 horas a las instalaciones del módulo de riego, ubicadas en las inmediaciones del ejido Higuera de Zaragoza, y fueron recibidos por Cristian Rodrigo Rodríguez, tesorero del organismo.

Luego de exponer los motivos que los llevó al organismo, los representantes de la comisión de auditoría formalmente le solicitaron a Cristian Rodrigo Rodríguez que diera su autorización para que se iniciara el proceso para la verificación contable del organismo, ya que en el lugar ya se encontraban los representantes del despacho contable que se encargarían de este trabajo.

Usuarios exigen parar gastos excesivos en el Módulo de Riego Mavari. (Foto: EL DEBATE)

El tesorero se negó a permitir que se iniciara en esos momentos la auditoría por considerar que no se encontraba presentes el presidente del organismo ni los integrantes del consejo, pero que se comprometía a que el tema se analizaría en una reunión que se convocaría para el día de hoy.

El argumento no fue bien visto por varios de los usuarios presentes en el lugar, quienes exigieron la aplicación de la auditoría levantando la voz, tal fue el caso del usuario Gregorio Zavala, quien les recriminó: “si no esconden nada, que de una vez le den para adelante a la auditoría”.

A la presión para que de una vez se emprendiera en ese momento la auditoría se sumó el productor Ignacio Martín del Campo, quien le recriminó al tesorero que una y otra vez el consejo esté impidiendo la puesta en marcha de este mandato de la asamblea, pues ya transcurrieron más de 30 días y no les han permitido iniciarla con diferentes evasivas.

El tesorero se negó a permitir el acceso a las instalaciones y se retiró del lugar, argumentando un compromiso que tenía en Guasave.

Usuarios plantean la necesidad que se aplique la auditoría. (Foto: Javier Vega/ EL DEBATE)

EL ARRANQUE

Esta acción encendió más los ánimos y luego de pedir el acceso al personal administrativo del organismo, quienes se los negaron porque son “simplemente empleados”, uno de los usuarios se brincó el mostrador y activo el mecanismo para que se abriera la puerta que da al acceso administrativo y con esto se inició la polémica auditoría a que se sujetará a la actual administración por el periodo anterior 2016-2017.

Reunión en la que grupo de comisariados y usuarios le dio su apoyo a los consejeros del módulo para que sigan adelante. Foto: EL DEBATE

PARA ENTENDER...

LA AUDITORÍA FUE APROBADA POR LOS USUARIOS

La auditoría que demandan los usuarios a la administración del Módulo de Riego Mavari corresponde al ciclo agrícola 2016-2017.

La presión que ejercen los integrantes de la comisión de auditoría es porque este recurso fue acordado por mayoría por los usuarios durante la pasada asamblea anual de usuarios celebrada el pasado 30 de septiembre, es decir, ya transcurrieron casi 50 días y el recurso no ha logrado cumplimentarse por diversas causas, entre los que se mencionan, por parte de los usuarios, que no habido un real interés de los integrantes del consejo directivo de ejecutar este ejercicio de comprobación de la correcta aplicación de los recursos, en tanto que los directivos señalan que el proceso no se celebra porque los usuarios no les han propuesto los despachos que los auditarán porque pretenden sacar documentos y eso no es posible.

VERSUS

¿SE DEBE HACER LA AUDITORÍA EN EL MÓDULO DE RIEGO MAVARI?

Enrique Ochoa Achoy, comisión de auditoría. Foto: EL DEBATE

"SÍ. La auditoría se debe aplicar ya”

“Venimos a plantear, como comisión aprobada por la asamblea, con todas las facultades que le otorga la ley como máxima autoridad de la asamblea, ya venimos a decirte que queremos iniciar la auditoría.

Venimos a decirte que prácticamente está contratado el despacho del licenciado Ruiz y para eso pedimos aquí la presencia del notario público.

No venimos a ver si quieren, porque tienen que querer, ya lo han manifestado muchas veces a la prensa que están listos para que los auditen.”

Cristian Rodrigo, tesorero Módulo Mavari. Foto: EL DEBATE

"No. No estamos en contra, pero no está el presidente"

“No estamos en contra de que se nos aplique la auditoría, pero sí necesito que esté presente el presidente del módulo. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo con la comitiva para ver lo del despacho auditor, pero no nos mencionaron el día que iban a venir. Vendrían el lunes o un martes, pero no lo hicieron.

Yo ahorita lo que le voy a recibir al despacho es el costo y ya después vamos a platicar. No hay ningún problema por nuestra parte para que se aplique la auditoría, pero eso se tiene que ver bien en forma.”