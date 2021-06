Imposible dar posesión de terrenos de carretera Los Mochis-San Blas: síndico procurador de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Aunque las personas que invadieron los terrenos de la carretera Los Mochis-San Blas se acerquen, la realidad es que no existen condiciones legales para darles la posesión de los predios, declaró Luis Alberto Lugo Gaxiola.

El síndico procurador de El Fuerte comentó que hasta el momento ninguna de las personas a las que se les retiraron los cercos que habían colocado en terrenos del tramo del Campo 4 al Ejido Antonio Rosales se ha acercado al municipio.

“Hasta el momento nadie se ha acercado, al menos no de manera personal, hemos sabido de algunas personas que han estado preguntando a través de terceras personas, pero hasta el momento nadie se ha presentado acá nosotros y la verdad es que aunque se presenten no les podemos ayudar, no podemos darle la posesión del terreno, que es lo que les interesaría”, indicó.

En ese sentido, recordó que estos terrenos paralelos a la carretera son propiedad federal que en este momento están concesionados al módulo de riego Taxtes para el manejo y la conservación de la obra hidráulica que se encuentra en la misma zona.

Por lo tanto, señaló, es necesario respetar estos espacios, que también son de uso abierto al público y por lo tanto, deben de respetarse como tal.

“Debemos de entender que estos espacios son de uso general, son espacios que están concesionados al Módulo de Riego Taxtes, con quienes actuamos esta semana a fin de retirar todos estos cercos que habían colocado de manera ilegal, nosotros no hicimos nada que no estuviera fuera de lo que la ley nos permite, eso es importante que se sepa, estas personas que tenían ningún poder legal para apropiarse de estos terrenos”, mencionó.

Medidas

Con respecto al pago que estas personas hicieron por dichos terrenos, el funcionario municipal aclaró que ellos de manera individual ya tendrán que interponer los recursos que sean necesarios ante las instancias que así lo consideren.

Sabemos que fue una persona que se hace llamar líder de un movimiento el que se los vendió, pues ya serán las personas que pagaron por estos terrenos los que tomen las acciones que así consideren”.

Para entender...

Retiran cercos de terrenos invadidos de la carretera

El pasado martes, autoridades municipales de El Fuerte junto con el Módulo de Riego Taxtes retiraron los cercos que personas particulares colocaron en un tramo cercano a los 5 kilómetros.

Se trata de solares que la gente tomó como posesión propio desde el Campo 4 al Ejido 2 de Abril.

Los postes, alambre y tela ciclónica que quitaron fueron llevados a la Sindicatura de Mochicahui.

