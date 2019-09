Impresiona pueblo mágico de El Fuerte a la actriz Rossana Najera

El Fuerte, Sinaloa.- La actriz mexicana Rossana Nájera estuvo dos días en el Pueblo Mágico de El Fuerte como parte del paquete turístico Barrancas del Cobre, esta mañana partió rumbo a Creel, Chihuahua, en la travesía turística que realiza el Chepe Express.

La exnovia del Gobernador Cuauhtémoc Blanco recorrió este jueves el centro histórico, el Museo Mirador, luego tomo una nieve de pitahaya en la plaza de armas, abordo el tren Mágico en un recorrido por el centro histórico, estuvo en el parque turístico La Galera y en el malecón andador, después como mariscos en una carreta de mariscos.

La actriz dijo que estaba impresionada con la belleza y la conservación del centro histórico, “que impresionante palacio municipal, no hay uno igual, es hermosísimo, ya me habían contado de El Fuerte pero no había tenido oportunidad de visitarlo y ahora que pude venir a Las Barrancas del Cobre aproveche para quedarme dos días aquí, en verdad es un lugar maravilloso donde parece que se detuvo el tiempo”, manifestó.

La veracruzana cobró popularidad cuando inició su relación sentimental con el hoy Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, luego de que este rompió su noviazgo con la actriz Galilea Montijo.

Rossana Nájera inicio su carrera como actriz en Televisión Azteca donde ha participado en las telenovelas; “Tenías que ser tú”, “El Chema”, “Tanto amor”, “Prohibido amar”, “Los Rey”, “La loba”, “Se busca un hombre”, “Amor sin condiciones”, “Los Sánchez”, “Amor en custodia” y “Machos”; y ha participado en las películas “Sin Retorno” y “Carrusel”.

Ha hecho los programas “La vida es una canción”, “Lo que callamos las mujeres”, participo en la trasmisión de los juegos olímpicos de Pekín, y en el programa “Poker de Reinas” junto a Andrea Escalona.