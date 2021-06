Impugna Dulce Ruiz la elección por la Diputación Local del Cuarto Distrito

Los Mochis.- La candidata a la Diputación Local por el Cuarto Distrito de la Coalición “Va por Sinaloa”, Dulce Ruiz, impugnó el pasado domingo la elección del día 6 de junio ante el Consejo Distrital Electoral 04.

Precisó que a través del abogado del Partido Revolucionario Institucional interpuso el recurso de inconformidad en contra del acuerdo emitido el 9 de junio del presente año por el Cuarto Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, ya que a su juicio y al de sus abogados, de manera indebida se aprobaron los resultados consignados en las actas de cómputo distrital en la elección de la diputación por el sistema de mayoría relativa por el 04 Distrito Electoral y se emitió la declaración de validez de la elección, pero además, se expidió la constancia de mayoría otorgada a Elizabeth Chía Galaviz y Mónica Armenta Elenes, que las acredita como diputadas propietaria y suplente, respectivamente.

Dulce Ruiz explicó que el Recurso de Inconformidad, mediante el cual expuso a los CC. Magistradas y Magistrados del H. Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, una serie de irregularidades y de violaciones flagrantes y fehacientes, que ocurrieron durante la elección del pasado 6 de junio, que generan como consecuencia la nulidad de la elección al cuarto distrito electoral: en términos generales, por haberse desarrollado una jornada electoral bajo hechos violentos contrarios a los valores democráticos que deben prevalecer en un ejercicio de elección popular: la libertad, la igualdad y la fraternidad.

“En ese sentido, apelo a que las autoridades electorales involucradas restablezcan el orden y legitimen, mediante los procedimientos jurídicos previamente establecidos, la voluntad popular; es un derecho constitucional la defensa y validación de la elección, mi derecho ciudadano y el de todos: lo hago en defensa de quienes votaron y pudieron hacerlo de manera libre y en paz, por quienes no lo lograron por miedo y desde luego, por aquellos que si votaron pero que por sustracción del material electoral no se pudo contabilizar”.

“Refrendo con ello mi compromiso ciudadano y mi palabra empeñada, no durante la elección, sino durante toda mi vida, de defender mis ideales y de las personas que me han brindado su confianza, de seguir mejorando Ahome, una elección no define un verdadero movimiento transformador, sino lo que realizas antes, durante y después de toda causa, seguiré unida a la voluntad popular y a todo movimiento que transite hacia la paz, armonía y el desarrollo, muchas gracias”, dijo.

La candidata a legisladora local por el PAN, PRI y PRD, exige a las autoridades que se respete el derecho al voto de los ciudadanos y pide no haya “mano negra”, en la resolución a este reclamo.

