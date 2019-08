Impulsan estimulación de lluvias en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El programa de estimulación de lluvias se está impulsando fuertemente en Sinaloa e incluso se pretende dejarlo en forma permanente, porque en lo sucesivo será la mejor herramienta que se tenga para asegurar la captación del agua necesaria para darle certidumbre y seguridad a la agricultura y soporte a la ganadería y zonas temporaleras de los altos.

Manuel Tarriba Urtusuástegi, titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado (SAyG), señaló que se trata de un programa estratégico, pero que para implementarlo se requiere de la decidida participación de todos los productores en un esquema de peso a peso.

Indicó que como autoridades están trabajando en la consecución de un apoyo que es necesario para arrancar este programa, aunque reconoció que se trata de un monto que no se encuentra presupuestado, pero están buscando la manera de empujarlo por los beneficios que se tendrían para todos los sectores productivos del estado.

Debe ser autosuficiente

Explicó que se está trabajando a partir de un acuerdo que quedó del año pasado, que contempla una aportación de hasta 3 millones de pesos en función de la aportación que realicen los productores.

Tarriba Urtusuástegui expresó la idea de que este programa sea autosuficiente y sustentado por los propios productores, ya que con esto se evitaría que llegue otro gobierno y no le dé la importancia debida y se suprima, a pesar de lo que conlleva la estimulación de lluvias como alternativa para superar los problemas cíclicos de sequía que se padecen en varias regiones del estado.

“Este es un tema que debe ser de los productores. Nosotros estamos viendo la manera de cómo apoyarlo, pero con la idea de que este programa no dependa totalmente del gobierno porque ahorita apoyamos, luego viene otro gobierno y no apoya y se suspende, por lo que la recomendación es que sea un programa autosuficiente de los propios productores para que tenga la seguridad de la permanencia porque es un programa que no es de un año, sino que debe ser permanente.

De esta manera, de apoyarse con el gobierno, su continuidad dependería de varios factores como suficiencia presupuestaria, conocimiento del tema entre otros y se correría el riesgo de que en un momento dado se elimine.

Precisó que como gobierno se encuentran muy interesados en que también se beneficien con este programa las zonas temporaleras, donde hay muchas necesidades.

Más noticias