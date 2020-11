"Inadmisible clausura de Mi Salud en Los Mochis en la pandemia"

Los Mochis, Sinaloa.- “Es inadmisible que ante una pandemia, ante lo que estamos viviendo con el incremento de casos de Covid-19 y a sabiendas de que la mejor manera de atender esta enfermedad es a través de la prevención, el presidente municipal, sin respetar absolutamente nada de lo que constituye vivir en un Estado de derecho, mande, por una represalia, cerrar un negocio que tiene que ver con el ramo de la salud”, consideró el senador de la República Mario Zamora Gastélum.

Ante la clausura de Clínica Mi Salud en la ciudad de Los Mochis, del grupo EL DEBATE, el legislador señaló que los gobiernos de Morena están demostrando que no les gusta tratar con quienes no piensan como ellos o que no difunden lo que ellos quieren.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lamentó que en México se esté perdiendo el país democrático y de respeto a la libertad de expresión que se ha construido durante años.

“Me da la impresión de que no le gusta lo que el grupo empresarial al que corresponde esa clínica da conocer y publica en su medio de comunicación, porque todos estamos perdiendo ante un Estado represor, ante un Estado que no respeta el Estado de derecho, que no respeta la libertad de expresión y que nos está haciendo retroceder décadas atrás de un México que habíamos sentido que habíamos superado.”

Exhortó a la sociedad a que no se permita que personas que desconocen para qué es la responsabilidad del servicio público pasen por encima de una sociedad completa que ha construido una herramienta legal y una comunidad que promueve y alienta el Estado de derecho y la libertad de expresión como valores fundamentales.

“No solo a los empresarios, sino a la sociedad en general, exigir el respeto al Estado de derecho y en la medida en que se fortalezcan estos valores vamos a tener mejor convivencia. No podemos regresar a los años 70, donde una persona que tenía una responsabilidad pública se creía el mandamás.”

Papel de Mi Salud

Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Valdés Palazuelos, destacó que Clínica Mi Salud, que ha sido clausurada en Los Mochis, está haciendo el trabajo que debería hacer el gobierno federal de otorgar servicios médicos de calidad y a bajo costo.

Se dijo indignado por dicho cierre por el Ayuntamiento que encabeza Manuel Guillermo Chapman Moreno como alcalde.

“Estamos muy indignados por el cierre de la Clínica Mi Salud, es una institución que está haciendo lo que no está haciendo el gobierno federal en materia de salud. En la actualidad no se debe cerrar ninguna institución de salud ya sea pública o privada. Es lamentable que se dé este abuso de poder”, expresó

Valdés Palazuelos comentó que, como dirigente estatal del PRI, le solicitará a los tres regidores del Ayuntamiento de Ahome con que cuenta este instituto político, que colaboren con la administración para buscar solucionar dicha situación.

“Tenemos tres regidores allá y les pediremos que tomen cartas en el asunto, que pongan en la mesa del Cabildo el tema para que se busque una solución”, finalizó.

Momento de la clausura de la clínica Mi Salud en Los Mochis. Foto: Debate

Gobierno represor

En el mismo sentido, el secretario de acuerdos del partido Movimiento Ciudadano, Alejo Valenzuela, comentó que el gobierno de Manuel Guillermo Chapman Moreno es represor y está cerrando empresas como la de Mi Salud, que en lo económico benefician a ciudadanos de Ahome.

Creo que el alcalde, al cerrar este tipo de negocios, está haciendo las cosas mal, sobre todo en estos tiempos de pandemia cuando se requieren tanto los servicios de salud, al estar los de las instituciones públicas colapsados.”

También en la actualidad las empresas sinaloenses están remando contra corriente, no están recibiendo apoyo de los gobiernos y clausurarlas es afectar a quienes solicitan sus servicios y a las personas que trabajan en las mismas.

Piden investigación

Asimismo, el dirigente del PT Sinaloa, Leobardo Alcántara, expresó que resulta grave el cierre de una clínica en medio de una pandemia donde los servicios de salud son indispensables para la ciudadanía, sobre todo si se trata de una que brinda el acceso a la salud a bajo costo, como lo es Mi Salud.

Los regidores del PT, dijo, se ocuparán en aclarar sobre la clausura de la Clínica Mi Salud de Los Mochis por el Ayuntamiento de Ahome y encontrar a los responsables de arbitraria decisión.

Manifestó que los regidores del PT en Ahome estarán tomando el asunto en el tenor de poder aclarar sobre la clausura y abrir el diálogo y disposición del Ayuntamiento con Empresas EL DEBATE y, de esta forma, encontrar la solución para reapertura la clínica.

“Podemos facilitar los trámites. Ya giramos instrucción a nuestro cuerpo de regidores para que investigue el tema, se encuentren con los compañeros responsables de la toma de decisión y que también se tomen medidas contra ellos. No pueden estar clausurando nomás porque se les da la gana”, dijo.

Mensaje equivocado

El secretario de asuntos electorales y políticos del PRD en Sinaloa, Francisco Javier Juárez Hernández, comentó que con la clausura de la Clínica Mi Salud el gobierno municipal está mandando una mala señal y generando desconfianza entre los empresarios.

Dijo que no se explica cómo se cierra una clínica en los momentos en que la ciudadanía requiere de estos espacios de atención porque han perdido la confianza en las instituciones de salud públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste, y la población ve en este tipo de empresas privadas la oportunidad de subsanar las enormes deficiencias del sistema de salud en México.

Repruebo totalmente este hecho, es un gobierno insensible, y hacemos el llamado para que se reconsidere esta actitud”, detalló.

Diputado federal llama al diálogo

El diputado federal Iván Ayala Bobadilla resaltó que la política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido privilegiar la negociación ante las acciones violentas, puesto que es lo que permite llegar a los entendimientos y acuerdos, son los elementos convenientes para manejar un conflicto.

“El mismo presidente lo dice todos los días y lo pone a la práctica, de que nada por la fuerza ni imposición, todo por la razón y la negociación. Si hay un conflicto debería redimirse en la mesa de negociación en acuerdos. Solucionar lo que se tenga que solucionar. Si hay adeudos, todo tiene una vía de solución y no es por la acción intempestiva como se hizo y sobre todo si se están violentando los tiempos que los procedimientos marcan y algo que no está bien”.

Señaló que pudieran tener muchas diferencias, pero si hay intenciones de negociación, se puede llegar a acuerdos.

Clausura de Mi Salud se dio con fallas en el proceso administrativo: Barra de Abogados

Ante la clausura que hizo el alcalde de Ahome, Billy Champan, de la clínica Mi Salud, Luis Roberto Sánchez Inzunza, vicepresidente de la Confederación de Colegios y Asociación de Abogados de México, explicó que primeramente debió haber existido un procedimiento administrativo antes de llegar a la clausura.

Informó que por tratarse a una clínica se debe tener más criterio por los tiempos que se están viviendo y lo necesarias que son las clínicas y los laboratorios en estos momentos por el tipo de prestaciones médicas. Agregó que en estos casos se debe de privilegiar el diálogo y en caso de haber anomalía se pudo haber solucionado.

Llama la atención que se clausure así sin un procedimiento previo. Normalmente esto se hace cuando hay una falta grave, pero en este caso es solo por el uso de suelo. Faltó criterio de la autoridad porque a través el diálogo se pudo haber solucionado”.

Abogado califica de ilegal la clausura de Mi Salud

Como un acto totalmente ilegal y arbitrario calificó el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa la clausura impuesta a la empresa Mi Salud por las autoridades municipales.

José Luis Polo Palafox, dirigente del organismo colegiado, precisó que esta es una muestra más del desatino conque desde el principio se ha conducido esta administración municipal, ya que a todas luces se trata de un gobierno fallido en todos los sentidos, que presenta los más altos niveles de corrupción institucional, altos niveles de inseguridad y, además, los más altos niveles de desaprobación social.

“Esta medida por supuesto que la rechazamos total y absolutamente y nos solidarizamos con esta empresa porque al final del camino ahorita estamos en un proceso derivado de la pandemia en donde los gobiernos deben de ser facilitadores del desarrollo y una de las empresas que ha mantenido su operación, los trabajadores y el pago de sus prestaciones laborales, sin lugar a dudas ha sido esta, entre otras muchas, y que el gobierno, lejos de ser solidario, haga uso de medidas ilegales e inconstitucionales en su contra evidentemente trastoca los principios de buena fe en que se rige toda autoridad”.

Agregó que por ello evidentemente como organismo colegiado rechazan la medida y se ponen a las órdenes de esta empresa, como lo han hecho a favor de la sociedad, en el sentido de que si en algo pueden ayudar están a su disposición.

“Con esta acción en contra de la casa editora o los dueños de EL DEBATE, con los que al parecer tiene un encono que va más allá de lo personal y hasta irracional, podemos decir porque vimos en el pasado que había atentado contra ellos diciendo que no pagaban el agua, lo que quedó completamente evidenciado cuando EL DEBATE mostró recibos de pagos, medidores y todo esto, y por ello este nuevo atentado, como fue la clausura de Mi Salud, lo rechazamos total y absolutamente y nos solidarizamos con esta empresa.”

Añadió que ya en otras ocasiones han venido sosteniendo, y hoy lo vuelve a hacer, que en este gobierno ya no hay nada que hacer y el llamado que le harían, aunque se va a quedar en el viento, es que el último tramo que les queda lo hagan con decoro, con honorabilidad y congruencia.

“Por supuesto eso no va a suceder. Ahorita, por ejemplo, siguen esquilmando a empresarios, generando cualquier forma de corrupción, cobrándole a todo mundo. Los de Protección Civil se han ido hasta las manitas ahora en estas fechas: unos negocios sí abren, otros no; los que pagan mochada están abiertos. Pero lo que sí podemos decir es que rechazamos totalmente este acto arbitrario y mostramos una total solidaridad con la empresa Mi Salud.”