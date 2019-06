Inapam deja de entregar credenciales a adultos mayores, hasta nuevo aviso

Los Mochis, Sinaloa.- Sin motivo aparente, desde al menos tres meses, la oficina del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) no realiza el trámite de credenciales para los adultos mayores.

Así lo denunció Jesús Guillermo Félix García, quien comentó que él con batallas y gastos ha acudido al menos en tres ocasiones a la oficina para obtener este beneficio, pero no le ha sido posible obtenerlo.

Esto le ocasiona problemas, en especial, en este momento que se avecina el periodo de vacaciones, pues quiere salir de la ciudad y no tendrá el beneficio del descuento para adultos mayores que le hacen al portar la credencial.

“He venido como tres veces a hacer el trámite y me dicen que no hay credenciales, las primeras veces me decían una fecha, venía y nada, ahora me dijeron que no hay credenciales que tienen que ir hasta Culiacán por ellas y que quién sabe hasta cuándo, y uno necesita hacer ese trámite”.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que revisen el tema, pues incluso, el vecino de esta ciudad se percató que la credencial es una hoja impresa con la información y no una tarjeta como se daba hace algún tiempo.

“Con más razón no sé por qué dicen que no hay credenciales, si es una hoja la que dan, no es de plástico como la de los bancos o la de elector”, indicó.