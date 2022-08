Inauguran Hospital MAC en Los Mochis, Sinaloa

Ahome.- Con una inversión de más de 750 millones de pesos de construcción, equipamiento y arranque, la tarde de este jueves se inauguró el Hospital MAC que forma parte de una cadena nacional que viene a atender una gran necesidad de servicios médicos de calidad y a precios accesibles que necesita no sólo el municipio de Ahome, sino la región.

Este nosocomio cuenta entre otras cosas, de una torre de 11 niveles que incluye 85 consultorios, 48 habitaciones, 4 unidades de terapia intensiva, 4 unidades de cuidados intensivos neonatales, 2 quirófanos de alta especialidad, 2 quirófanos ambulatorios , 2 quirófanos de tocología, una unidad de hemodinamia, 6 cuneros fisiológico, una sala de endoscopia, posiciones de quimioterapia y de hemodiálisis entre otros servicios de RX y laboratorio.

Durante el arranque de este proyecto, Miguel Khoury Simán, presidente y director de Hospitales MAC agradeció la confianza y el respaldo que autoridades, comunidad médica y sociedad en general tuvieron a esta iniciativa que hoy ya es una realidad que estará al alcance de todo aquel que necesite de un servicio médico.

"Cuando comenzamos este proyecto hace 4 años había que replantear todo, la gente no creía en nosotros, la estructura se tuvo que hacer casi todo, hoy se vendieron los últimos dos consultorios que nos quedaban y nos de mucho gusto que así como había gente que no se iba a hacer, que veníamos a engañar a la gente, había un doctor que todos los domingos venía y por gente como él no podíamos quedarles mal, ni a los doctores que nos compraron los consultorios ni a la gente de Sinaloa".

Por su parte, Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud en el estado destacó no sólo la importancia que representa este hospital al ser de alta calidad.

"Cuando me presentan el proyecto había cierta zozobra y hace algunos meses me vuelven a comentar y dije que no iba a salir pero a la hora que me dan una imagen más detallada y vengo hace cerca de dos meses, me agrada sobre todo la infraestructura, la calidad, los equipos que tienen que son de primer nivel y lo más importante, hay médicos muy buenos, muchos amigos mios y se del gran nivel que tienen", mencionó.

En el evento estuvo presente también, Javier Gaxiola Coppel, secretario de Economía en Sinaloa; Bernardo Cárdenas Soto, secretario de Economía en Ahome quién iba en representación del alcalde Gerardo Vargas Landeros además de otros funcionarios municipales, líderes del sector empresarial, médicos locales, entre otros.

Hospital MAC forma parte del Grupo MAC que cuenta con una trayectoria de 14 años y que lo conforma 11 hospitales en funcionamiento y 6 en proceso de construcción en diferentes ciudades del país.