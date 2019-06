Inauguran Super Ley Express Plaza Alameda

Los Mochis, Sinaloa.- Con muy buenas expectativas, hoy abrió sus puertas Super Ley Express Plaza Alameda, la tienda departamental No.100 en Sinaloa y la 259 a nivel nacional.

La inauguración fue presidida por el presidente y director general del grupo Casa Ley, Juan Manuel Ley Bastidas y el secretario de economía del Ayuntamiento de Ahome, Omar Cabrera, quien destacó la importancia que representa el crecimiento y expansión de este tipo de empresas por los empleos que generan y las inversiones que atraen en beneficio del municipio.

Hay mucho optimismo

Juan Manuel Ley dijo sentirse muy optimista por la buena respuesta que siempre reciben de parte de sus clientes a nivel regional, estatal y nacional.

“Estamos muy contentos, porque cada apertura de una nueva tienda, para la organización es como un hijo más, entonces es un día muy especial.

Estamos muy agradecidos con nuestros clientes, si no fuera por la preferencia que ellos nos brindan , no pudiéramos seguir creciendo y acercándoles productos y servicios de calidad, pero además no podríamos seguir aportando nuestro granito de arena a crear más fuentes de empleo para el noroeste de México, para Sinaloa y para la ciudad de Los Mochis y sobre todo apoyando a la proveeduría local y regional.

Decenas de personas entraron a las instalaciones de Super Ley Express Plaza Alameda/Foto:ELDEBATE

Explicó que la tienda departamental Plaza Alameda es la No. 10 a nivel local, pero en Sinaloa es la No.100 y a nivel nacional la 259. Precisó que en la plaza Ley Alameda se brinda 80 empleos directos y 240 indirectos, en tanto que a nivel compañía ya cuentan con 26 mil colaboradores a nivel nacional y ese es factor que los estimula a seguir consolidándose cada vez más.

¿A que atribuyen el éxito de casa ley?

Nosotros tratamos de estar muy cerca con nuestros clientes, somos muy honestos con ellos y por supuesto manejamos los mejores precios y las mejores promociones y tratamos de dar lo mejor de nosotros y darles el mejor servicio, como se lo merecen. Todos los días nos levantamos preguntándonos nosotros mismos como podemos darles un mejor servicio y como podemos servirles mejor.

¿Hasta donde piensan llegar como Casa Ley.

Hasta donde podamos y hasta donde nos lo permitan nuestros clientes. Si seguimos contando con su preferencia, nosotros vamos a seguir creciendo, vamos a seguir sirviéndolos y vamos a crecer hasta donde podamos crecer y hasta donde nos den las fuerzas..y tenemos muchas fuerzas.