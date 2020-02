Incendio consume el hogar de una familia en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La vivienda de Cecilia Socorro Galindo Estrada, de 82 años de edad, quedó reducida a cenizas el pasado 22 de febrero. Un cortocircuito provocó el siniestro en la colonia Estrella de Los Mochis.

“Vivo con un hijo que tiene 40 años y dos nietas, una de 9 y otra de 6 años, y está otro hijo que viene de visita. El sábado como a las 7:00 de la tarde hubo un cortocircuito en uno de los cuartos, tenían conectada una extensión, eso provocó el incendio y se quemó todo lo que teníamos, todo fue muy rápido.”

El olor a humo alertó a las personas que se encontraban en el interior del hogar y afortunadamente todos lograron salir a tiempo.

“Estábamos sentadas en un sillón, y una de mis hijas dijo: ‘mamá, está saliendo humo del cuarto’; le dije: ‘debe ser un corto, se está quemando’, y todos se fueron hacia la puerta; yo no podía salir, no sabía qué hacer, me gritaban: ‘sálgase, sálgase’, y me salí”.

Incendio. Los cuerpos de auxilio llegaron al lugar para sofocar el fuego y atender a los sobrevivientes. Ingresaron al inmueble para combatir las llamas y evitar su propagación. Foto: EL DEBATE

Los cuerpos de auxilio llegaron al lugar para sofocar el fuego y atender a los sobrevivientes. Los tragahúmo ingresaron al inmueble para combatir las llamas y evitar su propagación.

“Gracias a Dios que el incendio fue temprano, que nos dimos cuenta y salimos a tiempo. Vinieron Bomberos y la Cruz Roja, yo me puse muy mal, se me subió mucho la presión, me dieron medicamentos y se me controló”.

El devastador incendio consumió todo a su paso: ropa, calzado, muebles, aparatos, documentos. En instantes, los integrantes de la familia perdieron el patrimonio de toda una vida frente a sus ojos.

“Mis hijos se quedan en la casa, mis nietas se van a dormir con su mamá y yo me voy a casa de mis hijas, en Bosques del Pedregal o Valle Bonito. Entre mis hijos está sacando los restos de las cosas quemadas. No han dormido limpiando, han sacado costales llenos. No se nos quita el tizne de las manos”.

Pérdida. El devastador incendio consumió todo: ropa, calzado, muebles, aparatos, documentos. En instantes, los integrantes de la familia perdieron el patrimonio de toda una vida. Foto: EL DEBATE

Cecilia Socorro se dedica al cuidado de sus nietas y se mantiene con el apoyo que el gobierno federal otorga a los adultos mayores. Su hijo es empleado en Industrias Publicitarias de Los Mochis. Claman ayuda de sus semejantes para superar la tragedia.

“Con lo que nos puedan ayudar, lo que sea su voluntad y lo que puedan, será bien recibido. Nos quedamos sin ropa y sin calzado. “Una nieta calza del 21 y la otra del 17, uno de mis hijos calza del 8 y el otro del 10 y medio, yo calzo del cuatro”.

Ayuda. Si usted desea ayudar a esta familia, puede acudir a calle Tamaulipas 640, entre Oaxaca y Puebla, en la colonia Estrella de Los Mochis. También el CIE recopilará ayuda. Foto: EL DEBATE

Solidaridad

Desde el sábado pasado a la fecha han sobrevivido gracias al apoyo de sus familiares, amigos y vecinos. Les ofrecen un techo donde dormir y les brindan alimento.

“Gracias a Dios la gente nos ha ayudado, de parte de la escuela donde estudian las niñas me trajeron un refrigerador. Mis hijas nos traen comida. Tuve diez hijos, me viven nueve, son seis hijas, y las que están cerquita me traen comida”.

Si usted desea ayudar a esta familia puede acudir al domicilio ubicado en la calle Tamaulipas número 640 entre Oaxaca y Puebla en la colonia Estrella de Los Mochis.