Incertidumbre ante el incremento en los precios

Los Mochis, Sinaloa.- La “cuesta de enero” llegó con un incremento a los combustibles, por lo que los mochitenses se declaran “en la incertidumbre” con las subsiguientes alzas que se aproximan.

Por ejemplo, Manuel Pérez sostuvo que “la única manera para sobrellevar los gastos inesperados que se avecinan” es el trabajo.

“Hay que trabajar, no se sabe cómo estarán los precios en este año. Tenemos que chambear, no queda de otra”, señaló el mochitense.

Tal fue el caso de Salvador Gutiérrez, comerciante de la localidad, que instó a la ciudadanía para gastar inteligentemente.

“Hay que buscar los mejores precios en donde los encuentre uno y cuidar la economía, hasta donde sea posible: saber gastar”, comentó el empresario. Igualmente, destacó que será importante para el ramo comercial seguir ofertando productos a precios accesibles para la gente.

“Hay que trabajar y vigilar el ingreso, ser cuidadoso con el negocio y los clientes”, subrayó.

Ahorro

Asimismo, Jessica Robles reconoció que las comidas de las fiestas decembrinas constituyeron el aspecto más costoso.

“En lo que gasté más en Navidad fue en la comida, pero hay que seguir trabajando, no queda de otra”. La jefa de hogar reconoció que nunca se ha visto en la necesidad de empeñar nada, por lo que esperará en este año continuar con su poder adquisitivo.

En este sentido, Oralia Román López llamó a la ciudadanía para realizar sus compras con sabiduría.

“Hay que ahorrar, comprar lo necesario, lo que haga falta, no gastar lo que no se tiene. No he empeñado, nunca”.