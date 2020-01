Incertidumbre en la dirección de Servidores de la Nación en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A unos días de que el delegado federal de programas de Desarrollo en el estado de Sinaloa, José Jaime Montes Salas, anunciara el cambio en la coordinación de la dependencia en Ahome, hasta este jueves el nuevo funcionario, Arturo Velázquez Benítez, no se había presentado a tomar el cargo.

Así lo confirmó quien por este último año tenía la responsabilidad del programa Servidores de la Nación en este municipio, Radamés Vázquez Ruiz, quien afirmó que aunque no ha sido oficial su salida, de manera personal se encuentra listo para llevar a cabo la entrega-recepción de toda la documentación de la dirección.

Reproche

“A mí se me avisó el 30 de diciembre, cuando estábamos en un restaurante de la ciudad. Jaime (Montes) de manera verbal me notificó que estaba cesado y que en mi lugar iba a estar Alfonso Páez, pero ahora resulta que es Arturo Velázquez, quien no ha venido para nada aquí a la oficina que con acondicioné yo y los muchachos con dinero propio”.

En ese sentido, arremetió en contra del funcionario federal, a quien acusó de operar por asuntos “personales”, dejando de lado el objetivo de la cuarta transformación.

“Me cayó de sorpresa más por las fechas en que se da ese cambio. Si Jaime quiere justificarse, lo que dice es mentira. Nosotros fuimos la región que presentó porcentaje más elevado. Dijo también que me cesaba porque ya tenía un año laborando, entonces, no se cuál sea la intención de él, a lo mejor quiere tener a alguien que convenga a sus fines”.

Opinión

En ese sentido, dijo que hasta el momento lo que ha distinguido a Montes Salas ha sido la traición, no sólo en Ahome sino en muchas partes del estado. Su actuar, dijo, ha dejado mucho que desear.

“No creo que Jaime opere con fines políticos porque lo que lo distingue es la traición, lo digo abiertamente. El presidente nos ha dicho que no mintamos, no traicionemos y no robemos, y puedo decir que no tiene gente que lo sigue; aquí en Ahome es un fantasma para la Secretaría de Bienestar”, asentó.

Arturo no se presenta

Por último, dijo que esperará a que Arturo Velázquez se presente a la oficina a fin de entregarle la documentación. Reiteró que a él no se le dio de baja de manera oficial, o al menos no se le notificó por escrito, porque Jaime Montes sólo lo hizo, hasta el momento, de manera verbal.

“Si él (Montes Salas) ya hizo el cambio, que venga y me reciba la documentación que ya no quiero tener a mi cargo. Si él decidió que sea la transición de manera institucional, mientras aquí los muchachos se mantienen en manifestación porque se dice que hay una lista también para despidos de servidores de la nación”.

Cese de Radamés Vázquez

Montes actúa contra lo que marca la cuarta transformación: Borunda

La salida de Radamés Vázquez de la coordinación del programa de Bienestar en Ahome fue una decisión mal tomada de Jaime Montes Salas, delegado federal en Sinaloa, quien nuevamente actúa por voluntad propia y no enfocado en el interés de la ciudadanía, declaró José Borunda.

En ese sentido, el dirigente de Morena en este municipio se pronunció en contra del actuar del funcionario federal, pues, sostuvo, va en contra de lo que se supone marca la cuarta transformación.

José Borunda, dirigente de Morena en Ahome. Foto: EL DEBATE

“Se le despidió a Radamés y ni siquiera se le da un documento. Evidentemente es un funcionario público de primer nivel y se le debe de decir por qué fue cesado, es una irregularidad de Jaime Montes. Creemos que las razones por la que lo está destituyendo el ingeniero Montes son abuso de autoridad, que obedece a asuntos personales”.

Por último, criticó la excusa que Montes Salas da a esta salida que tiene que ver con el haber cumplido un año en el cargo.

“Todos los coordinadores territoriales en Sinaloa tienen un año. ¿Quiere decir que los va a correr a todos? Es una remoción arbitraria y abusiva en contra de un ciudadano que lo hizo fue cumplir con lo estipulado por AMLO, que es no robar y no mentir”, indicó.