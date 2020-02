Incertidumbre pegó a IP durante el 2019

Los Mochis, Sinaloa.- Sinaloa cerró el 2019 apenas por encima de la media nacional en lo referente a desarrollo económico, por lo que visualizarían estancado este aspecto en la región, determinaron diferentes representantes de la clase empresarial.

Debido a esto no se ve un panorama alentador, tal y como opinó el 42.14 por ciento de los empresarios del estado, especialmente aquellos dedicados al comercio y del centro del estado.

De hecho, el 32.7 por ciento del empresariado estatal consideró que el 2019 fue un año igual al 2018 para la economía sinaloense; mientras que el 25.16 por ciento abundó que habría sido el pasado un mejor año que el 2018 [conforme a la información publicada por EL DEBATE el 18 de febrero en bit.ly/39OVoVL], aunque se esperan buenas perspectivas para el 2020.

Cabe recordar que los resultados para este instrumento demoscópico están fundados en 157 entrevistas directas a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios urbanos de Sinaloa, con una participación activa mayor a dos años en el mercado. La información se obtuvo del 13 al 18 de enero del 2020 en las ciudades de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán.

Fuentes de ingresos y sus riesgos

El soporte de la generación de empleos fueron las actividades primarias, prueba de ello es que la tonelada de maíz cotizó alto en el mercado, llegando al orden de los 4 mil pesos. Igualmente, el frijol y el sorgo alcanzaron precios favorables para los agricultores, abundó José Mario Cadena Bórquez, presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin).

Este potencial debe ser un aliciente, aceptó Cadena Bórquez, para que la iniciativa privada se «dé la oportunidad» para ingresar en el procesamiento de estas materias primas (manufactura).

Por otra parte, José Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Culiacán, aclaró que la incertidumbre golpeó fuertemente a los distintos sectores de la economía estatal, por lo que el sector empresarial se cuestiona sobre su misma expansión y capacidad de inversión o el replegarse definitivamente.

En este tenor, Jorge López Valencia, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ahome, advirtió que la incertidumbre podría ocasionar que empresas sinaloenses cierren sus puertas o recorten su base laboral.

Perspectivas

El tan anunciado proyecto de la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) sería un detonante para la agroindustria en la región, afirmó Cadena: «Con la llegada del gas, realmente tendremos un estado con mucho potencial, es lo que nosotros visualizamos que debemos potenciar en el 2020».

En su conjunto, el establecimiento de parques industriales de clase mundial y el sector manufacturero sumaría para crear condiciones de mejor aprovechamiento económico, dijo.

Igualmente, para Cadena, sería la región sur del estado, empujada por Mazatlán, la que reportaría mejores indicadores de crecimiento:

«Mazatlán trae todo el empuje, en especial con la carretera, ya vimos el éxito de la Mazatlán-Durango, y no solamente en el sector turístico, donde ya vienen las cadenas de hoteles en pleno desarrollo, sino que otras inversiones ya están en camino, van en la parte de la tubería, como le llamamos».

Especificó que estas actividades no reemplazarían al agro, sino que fortalecerían las actuales competencias de Sinaloa relacionadas con el sector primario.

Aseguró que el papel de las instituciones educativas deberá ser ponerse al nivel de los nuevos actores industriales que estarían por llegar a Sinaloa, especialmente en Los Mochis y en Topolobampo.

Cultura emprendedora

Al ser cuestionado sobre la desaparición de los organismos federales que apoyaban los proyectos de innovación y de financiamiento a micro, pequeños y medianos empresarios, Cadena aseguró que en el 2019 se presentaron dinámicas muy interesantes para Sinaloa, ya que el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel tuvo que «entrarle al quite» e instó a permanecer con estas estrategias:

«Las buenas experiencias, las buenas prácticas, hay que seguirlas replicando. Confío en que el gobernador Quirino Ordaz y el secretario de Economía, Javier Lizárraga, sigan apoyando esas iniciativas. A pesar de que el Gobierno federal no las respalde, estatalmente dejaron muy buen sabor de boca, Sinaloa llegó a ser el primero a nivel federal en bajar recursos, eso se traduce en empleos formales, empresas establecidas, que es lo que más necesitamos».

Cabe destacar los estímulos que la misma Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a cargo de Javier Lizárraga Mercado, llevó al cabo a lo largo del año pasado a través de Fosin Emprendedor en municipios como Elota [el 24 de enero del 2019, conforme a lo publicado por Sedeco en bit.ly/2SXzVTQ] y Angostura [el 16 de mayo del 2019, disponible en bit.ly/32bprV4].

Mediano plazo

Por su parte, las decisiones en el nivel macroeconómico, sujetas en ocasiones a la política, desestabilizarían condiciones de desarrollo en todo el país por igual, por lo que en 2020 habría que esperar que los bolsillos de las personas estén en condiciones de realizar un cierto nivel de gasto, lo que para el comercio y el turismo será positivo, consideró José Miguel Taniyama.

El representante de la industria restaurantera de Culiacán anheló que el primer semestre del 2020, con sus festividades, reporte un saldo positivo para los agremiados de la Canirac; no obstante, reconoció que algunos insumos suben de precio conforme a la inflación (gas, electricidad y gasolina).

En última instancia, destacó que los restauranteros que decidan por implementar precios agradables para el consumidor serán los que salgan ganadores y que permanecerán económicamente vigentes:

Quien está pendiente en su negocio, quienes están poniendo promociones, son los que están moviendo el trabajo, y muchas veces con estas el margen de ganancia se reduce mucho. La inflación tuvo un nuevo disparo, y de alguna u otra manera está afectando los precios».

Consecuencias

Finalmente, Jorge López Valencia precisó que la miscelánea fiscal del 2020 oprime al empresariado, por lo que sumada a la incertidumbre económica, las opciones quedarían precarias, lo que se traduciría en el recorte de planta laboral:

«Muchas de las inversiones están paradas porque no hay seguridad jurídica en el patrimonio, en la integridad física, hay una serie de elementos que no se están haciendo o no permiten que haya certeza en el desarrollo de las empresas, y obviamente no hay mayor inversión».

En conclusión, el representante de Coparmex en Los Mochis no vio un panorama efectivo para el empresariado en 2020.