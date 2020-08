Incierto a dónde lleva el alcalde al municipio de Ahome: regidor

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la repentina entrada en funciones de OP Ecología para el servicio de recolección de basura, pero sobre todo, el apoderamiento del relleno sanitario que operaba PASA con el uso de la fuerza pública, el regidor de PAS, Fernando Arce Gaxiola, dijo desconocer el rumbo al dónde lleva el alcalde Billy Chapman a Ahome.

“Me parece lamentable que esas cosas sucedan hablando del supuesto despojo, por el bien colectivo tendrían que haber sido notificados y seguir un aspecto legal, es una situación grave lo que hace la autoridad y creo que tendrá sus consecuencias. Si el relleno es prioridad privada está violentando el estado de derecho en definitiva, yo no sé hasta dónde nos va a conducir esta administración”.

Fernando Arce Gaxiola reconoció que esta situación es preocupante, sobre todo porque de comprobarse que el relleno ubicado en las inmediaciones de Choacahui es propiedad de Promotora Ambiental de La Laguna, se estaría violentando el estado de derecho de la empresa y por lo tanto, se estaría incurriendo en una falta grave.

“Estamos en una administración que está apostándole a todo para forzar que una empresa que si bien tiene una concesión ganada, no cumple con los requisitos para operar entre en funciones,

El edil comentó que ya serán las dos empresas quienes busquen por la vía legal hacer valer sus derechos; mientras tanto dijo, el municipio envía un mal mensaje a la población.

“Las empresas las que se vayan por la vía legal, la verdad es que me sorprende y mucho esta situación. OP no puede operar mientras no tenga la manifestación de impacto ambiental, no puede operar en el relleno que supuestamente iba a operar, se supone que está nueva empresa iba a ir un paso adelante a lo que estaba haciendo PASA. No ha sido clara la administración”.

