Incierto el futuro de comedores comunitarios

Los Mochis, Sinaloa.- “Ya no viene recurso del gobierno federal para los comedores. Hasta este momento no tenemos la certeza de que vayan a desaparecer o que estén reorganizándolos, no lo tenemos todavía en concreto”, manifestó Ricardo Madrid.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Sinaloa comentó que desde la dependencia están buscando qué alternativas puede haber para solucionarlo.

“El antiguo secretario Álvaro Ruelas planteaba un esquema con los municipios para que si ellos tenían capacidad de poner uno (comedor comunitario), el estado pusiera dos más, pero es un tema que estamos todavía revisando porque estamos en gestiones con el gobierno federal para que nos digan si ya no hay ninguna posibilidad para que se reactiven o si existiera el año que viene en otra modalidad o en otro esquema, estamos en ese análisis”.

En el estado había 130 comedores comunitarios, pero ante la falta de apoyo han venido cerrando.