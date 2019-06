Incierto el rumbo de Ahome con llegada de AMLO: PAN

Los Mochis, Sinaloa.- La relación entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, no es tan buena como el funcionario municipal la presume, consideró Ariel Aguilar Algándar.

Ante ello, el dirigente del Comité Municipal del PAN comentó que el panorama para el municipio en torno a la próxima visita del Ejecutivo federal es incierto, pues esta no garantiza que se atenderá toda la problemática que existe en la región.

Consideración

Asimismo, agregó que con la presencia de AMLO en Los Cabos durante la Cumbre de Alcaldes de México también se puede esperar poco, pues el alcalde ahomense no ha querido participar en las reuniones de seguridad que se desarrollan en el Distrito II del municipio de Ahome.

Lamentamos la actitud poco cooperativa del presidente municipal Billy Chapman; no obstante, apelamos a la generosidad del mandatario federal para que atienda las necesidades urgentes a pesar de que no hay una buena relación entre AMLO y Billy Chapman”, señaló.

En ese sentido, lamentó que al municipio de Ahome no le sirva un alcalde que no tenga tanta cercanía con el presidente de la República, versión que, subrayó, no es una percepción del blanquiazul sino de organismos empresariales, entre otros.

Ariel Aguilar, presidente del PAN Ahome. Foto: EL DEBATE

Mala percepción

“Billy Chapman ha desdeñado a las instituciones, sobre todo ha hecho caso omiso a las estrategias de seguridad que se han dictado desde el centro del país, esto por decir un ejemplo. La verdad es que por donde le busques no hay buena relación”.

Para entender...

Presidente de México llega a Los Mochis el próximo domingo

Autoridades federales ya confirmaron que será el próximo domingo cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegue a la ciudad de Los Mochis. El evento será en la ciudad deportiva Aurelio Rodríguez en punto de las 13:30 horas. Será entrega de apoyo del programa de Bienestar y becas. El alcalde ha informado que le hará petición de recursos para drenajes.