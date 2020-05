Incongruente levantar ley seca y prohibir venta de otros productos en Sinaloa: Canaco

Los Mochis, Sinaloa.- El Gobierno del Estado no envió una buena señal a los sinaloenses al levantar la ley seca y no permitir la venta de otros productos que quizá sí sean más esenciales, declaró Marco Vinicio Ibarra Ibarra.

El presidente de Canaco delegación Los Mochis dijo que así como se autorizó la venta de cerveza, el gobierno debe ya permitir que se vendan otros artículos.

“No había necesidad de quitar la ley seca primero porque se supone que están tratando de evitar aglomeramientos y fue lo primero que se hizo, y se sabía que tenían poco producto, sabían que no había inventario. Yo creo que para este día ya no van a vender. No fue un mensaje positivo porque los comerciantes dice que cómo que este negocio que no es esencial se le permitió abrir, entonces quieren saber cuál es la regla.”

