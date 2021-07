Incrementa la aplicación de pruebas rápidas de Covid-19 en el Hospital General de Los Mochis

Sinaloa.- Con el repunte del virus del Covid-19 en Ahome, en el Hospital General de Los Mochis también incrementaron las pruebas rápidas para detectar esta enfermedad.

"En las últimas semanas veníamos haciendo 40 pruebas rápidas, pero en la última semana se incrementó a más de 60", informó Sergio Loza Rivera.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El el director de este nosocomio, manifestó que es ahí donde han visto el incremento, no tanto en el ingreso de los pacientes a hospitalización.

Leer más: Cerrarán el Parque Sinaloa de Los Mochis este 10 y 11 de julio

Mencionó que afortunadamente las pruebas que salen positivas no son de pacientes que requieran ingreso al hospital.

"Pero una de las situaciones que estamos viendo es que la edad de los pacientes de ingreso al hospital, esta ya cambió completamente. El año pasado cuando estábamos en lo más alto de la pandemia, las edades que se encontraban en hospitalización eran de 60, 70, 80 hasta por arriba los 80 años, y ahorita el ingreso de los pacientes que tenemos son pacientes de los 33 años hacia arriba. El mayor ahorita tiene 60 y tantos años".

Añadió que la ocupación hospitalaria en el Hospital General de Los Mochis ahorita tiene entre 7 y 10 pacientes Covid. "Es la misma ocupación que hemos venido manteniendo las últimas semanas, sin embargo, donde hemos visto el incremento las últimas semanas de la solicitud de atenciones, es en el módulo del triage respiratorio".

Agregó que una de las cosas que están viendo es la necesidad de la ventilación mecánica, pues los pacientes llegan en condiciones críticas al hospital.

"Generalmente el paciente que llega para ingresarlo lamentablemente llega por ambulancia, llega al servicio de urgencias. Ya estaban en sus casas positivos y no tuvieron mejoría y es cómo llegan al hospital".

Manifestó que en su mayoría son pacientes jóvenes que no están vacunados, por ello, exhortó encarecidamente a la población mayor de 40 años a que vayan a vacunarse y que no tenga ninguna duda en hacerlo.

Leer más: ¡Podrían ser clausurados! Negocios y plazas de Ahome que no exijan cubrebocas recibirán sanción

Comentó que lógicamente están listos para reconvertir áreas del hospital a Covid, y que hasta el día de hoy el hospital tiene poder de reconvertir a más de 60 camas para pacientes Covid, pero ahorita tiene listas 26, y sólo ocho pacientes.

"La cuestión es no usarlas. Que no llegue la población a necesitarlas. Ni que nos veamos en la necesidad de cerrar áreas del hospital para llegar a tener la 60 camas que se tuvieron disponibles en aquellos días (tiempo más alto de la pandemia). Esos son los escenarios que no queremos volver a pasar, tenemos logística para hacerlo, pero tenemos toda la intención también de no tener que llegar a usar esa logística".

Loza Rivera expuso que no han tenido pacientes reinfectados de Covid-19. "Lo que sí hemos estado teniendo son pacientes con secuelas".

Dos autos fueron arrastrados por la corriente de agua que ocasionaron 24 horas de lluvia en Jamay, Jalisco

Síguenos en