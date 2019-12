Incrementa la seguridad en el Parque Sinaloa en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El Parque Sinaloa incrementó su seguridad para tener un mayor control en las personas que salen y entran al recinto recreativo y se mantiene en alerta ante cualquier situación que ponga en peligro a algún visitante y las instalaciones, indicó el director del Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston, Marco Solórzano Castro.

Dijo que debido a las fiestas navideñas, el flujo de visitantes incrementa casi al doble, por lo que solicitó el apoyo del municipio de Ahome para brindar una mayor seguridad.

“El año antepasado se nos incendiaron tres palmas washingtonias y nunca supimos con precisión si fue del exterior o desde el interior el artefacto incendiario que ocasionó esta situación, pero nos dejó una gran lección de estar atentos de cualquier situación”, señaló.

Videovigilancia

Asimismo, Solórzano Castro señaló que al momento se tienen cámaras de vigilancia con circuito cerrado ubicadas en las áreas cercanas al bulevar Rosales así como en las oficinas, además de esto también se tienen elementos de Seguridad Pública y alarmas en las instalaciones.

“En épocas decembrinas, que es cuando más visitantes tenemos, tanta multitud es difícil de tenerla cubierta de lo que ingresan y de sus actividades. Hemos hecho algunas solicitudes al municipio con la función de que nos ayuden con la presencia de elementos de seguridad privada y pública porque está limitado en el área que hay que cubrir y en las personas que hay que estar atendiendo”.

Robos menores

Por último, el director del Jardín Botánico señaló que al momento no se han tenido robos menores dentro de las oficinas.

“Se han presentado algún tipo de incidentes, no nos han abierto alguna oficina de manera forzada, pero se han presentado incidentes como robo de bicicletas, no tanto algo más grave como allanamiento y esperemos no tenerlo.”