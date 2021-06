Incrementan a 18 las quejas en la DTyPS zona norte de Sinaloa por incumplimiento de utilidades

Los Mochis, Sinaloa.- La Dirección del Trabajo y Previsión Social (DTyPS) de la zona norte del estado de Sinaloa suma hasta el momento el registro de 18 quejas de trabajadores que no recibieron en tiempo y forma las utilidades, informó Gabriel Olivas Bracamontes.

"Llevamos 18 quejas contra 18 diferentes empresas que de alguna u otra forma incumplieron con el pago del PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades) hacia sus trabajadores, y en muchas ocasiones, los trabajadores están inconformes con la cantidad que la empresa les dio, no creen son tan poquitas las utilidades que hubo".

El delegado administrativo de la DTyPS zona norte expuso que las empresas han sido citadas para que se presenten con la declaración anual 2020 y aclaren porque no pagaron en tiempo y forma esta prestación.

"Muchas veces no se generan las ganancias, y algunas empresas no cumplieron con el pago porque no generaron utilidades, y otras empresas recibieron muy pocas utilidades y los trabajadores están inconformes porque recibieron desde 50 hasta 300 pesos", dijo.

El funcionario estatal mencionó que las empresas de las que se han quejado más los trabajadores corresponden a los giros de comercio, agrícolas, restaurantes, casas de empeño y otros.

Exhortó a los empleados que no recibieron esta prestación para que acudan a poner la queja.

"En este caso hay que seguir invitando a los trabajadores a que si la empresa no les pagó esta prestación en tiempo y forma, que acudan a poner la queja en la Procuraduría para citar a la empresa y conocer los motivos y causas que generaron el incumplimiento de este pago".

Gabriel Olivas Bracamontes, delegado administrativo de la DTyPS zona norte. Foto: Debate

Olivas Bracamontes expresó que para pagar esta prestación, las empresas tienen que haber generado arriba de 300 mil pesos de ganancias en el ejercicio fiscal del año 2020, y los trabajadores que tienen derecho a recibir el pago tienen que haber laborado más de 60 días en ese año.

Muchas veces los trabajadores no acuden a poner la queja porque tienen miedo que las empresas los despidan por quejarse, pero es una prestación que por ley les corresponde".

Cabe recordar que las empresas que incumplen con esta prestación pueden ser acreedoras a una multa que va desde las 50 hasta los 5 mil Unidades de Medida Actualizada (UMA's), lo que significa una sanción que oscila desde los 4 mil 480 hasta los 448 mil pesos.

