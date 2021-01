Incrementan los ingresos de pacientes con Covid-19 en el Issste de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque no en un número que pudiera generar alarma, el ingreso de pacientes con síntomas y diagnóstico de Covid-19 al Issste de Los Mochis ha ido en aumento durante las últimas semanas, reconoció Mario Soto Quiñónez.

Sin embargo, el director de la clínica Los Mochis fue claro al señalar que eso no les permite a ellos como responsables de la unidad declarar un repunte en los casos de Covid-19, dado a que el ingreso y egreso de este tipo de pacientes es muy variable.

“Sí ha habido un incremento en el ingreso de los pacientes, nosotros no podemos catalogarlo como un repunte o como una sobracarga de pacientes; sin embargo, sí consideramos que ha habido cierto ingreso incrementado de pacientes”, indicó.

Asimismo, comentó que con relación a meses anteriores, el ingreso es mayor en al menos un 20 por ciento; aunque insistió en que esos datos, no son suficientes para considerar que está habiendo un repunte de casos en la localidad, o al menos, en el ingreso de pacientes al Issste.

“En relación a meses anteriores hablamos de que hay un incremento de entre un 20 a un 30 por ciento, seguramente esto pudiera ser producto de un relajamiento social. Son factores también de la intensidad del frío, obviamente también la aglomeración de personas; ya comentábamos del autocuidado, de evitar aglomeraciones en casas y ciertas situaciones que nos pongan en riesgo”, precisó.

Mario Soto, director del Issste Los Mochis. Foto: Debate

Pacientes

Con respecto al tipo de pacientes que ingresan con esta enfermedad, Soto Quiñónez dijo que en su mayoría son adultos mayores con algún tipo de enfermedad crónica aunque agregó que ha habido casos en donde han sido pacientes sin ningún tipo de antecedente clínico y de menor edad.

“Continúan siendo adultos mayores y pacientes principalmente hipertensos, diabéticos, oncológicos, pero tengo que mencionar que esta enfermedad no es específica para estos pacientes, hemos tenido algunos ingresos de pacientes que no cuentan con ninguna enfermedad y eso nos pone con cierta alarma y habla de que esta enfermedad no respeta algunos parámetros”, abundó.