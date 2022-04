Incremento a la tarifa de camiones sería un golpe al bolsillo: Usuarios de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El aumento de $1.00 peso que se tiene previsto en la tarifa del transporte público urbano para este mes, es un golpe al bolsillo de las familias, expusieron usuarios de este servicio en Los Mochis.

"Un peso no es mucho, pero la afectación sería para aquellos que van y vienen todos los días en camiones, no tanto para uno que casi no agarramos camiones, pero la afectación sería más para los trabajadores y estudiantes, a ellos sí les afectaría", manifestó Martín Valencia.

Dijo que también los concesionarios del transporte tienen cierta razón en querer aumentar la tarifa por el incremento al precio del diésel. Dijo que desafortunadamente todas las cosas han aumentado de precio hasta un 30 por ciento.

Asimismo, Elsa López, usuaria de los urbanos, mencionó que la tarifa debería quedar así como está, ya que otro aumento sería un golpe a la economía.

Leer más: El Hospital Mac está en etapa de equipamiento: Sedeco Ahome

"Desaprobamos que se dé este aumento porque ya es mucho. Por ejemplo, los estudiantes van a tener que gastar más y ya es mucho y el dinero no alcanza, además que los estudiantes tienen que llevar más dinero para comer algo en la escuela".

De igual manera, Karla López, también usuaria del transporte público, expuso que de por sí está mal la economía, y ahora quieren subir la tarifa de los camiones.

"Se les entiende que a ellos les aumentaron el diésel, pero a nosotros también que nos entiendan, imagínense los que pagan camiones diarios para ir a trabajar".

Por el mismo tenor, Navidad Chávez, otra mochitense que hace uso de los camiones, comentó que no es mucho un peso, pero no deja de ser otro aumento que sí afectaría a los trabajadores y estudiantes.