Incremento en las verduras golpea a clientes y comercios

Los Mochis, Sinaloa.- Los productos de la canasta básica presentan un aumento considerable, afectando tanto a comerciantes como a clientes por igual, quienes deben ajustarse a un presupuesto mínimo para poder realizar sus tres platillos diarios.

En las verduras, el aguacate, la cebolla, el tomate, el limón y la papa incrementaron gradualmente sus precios en los últimos días, lo que golpea los bolsillos de los jefes de familia que deben de hacer una selección precisa para obtener el precio más barato en los mercados municipales o supermercados.

Afectación

“Todo subió. La cartera de huevos, la papa, la cebolla, que antes te llevabas mucho por 10 pesos y ahora ya nomás te dan una o dos cebollas. Ya no se puede hacer una comida con mucha verdura porque pues no alcanza para comprar de todo”, señaló Alejandra Quintero.

Por su parte, el jefe de familia Jesús Salvador Lara Ruiz señaló que en años pasados se podía ir a un mercado o a un súper y comprar el mandado de dos semanas o de un mes y ahora solo se puede comprar para el día o la semana, ya que el costo de las cosas cada día es mayor. “Ya están caras las cosas, no se puede traer todo lo que uno necesita, uno tiene que ser selectivo, saber dónde comprar para traer el mandado completo o casi completo y pasar la semana con eso”.

Asimismo, el comerciante Rubén Quintero señaló que el incremento en la canasta básica también afecta a los comerciantes debido a que los clientes no llevan los productos.

“Y las cosas seguirán subiendo porque empieza la exportación y todo se incrementa. La gente debe saber que no siempre habrá cosas baratas, siempre habrá algo caro en las verduras. Por ejemplo, el aguacate y la cebolla ahorita están por las nubes pero la gente lo sigue llevando, no como antes, pero lo llevan. Ya no se completa para el ceviche con lo costoso que sale”, agregó.

El kilo de tortillas también presentó un incremento, pues se oferta entre 12 y 22 pesos, 18 el precio promedio.

Sin quejas

Por su parte, la titular del módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Los Mochis, Blanca Azucena Diarte Vázquez, señaló que al momento no se han presentado quejas del consumidor por precios excesivos en la canasta básica; sin embargo, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación en la delegación de Profeco ubicada en Ángel Flores número 51 en la colonia centro de Los Mochis.

“Hasta el momento no hemos tenido ninguna queja. Sabemos que el precio de la tortilla está liberado, pero vigilamos que se mantenga en 18 pesos que es el precio promedio que hay”.