Indefenso el equipo de los centros de salud en el norte de Sinaloa ante el Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Lamentablemente, mucho personal del sector salud en el norte de Sinaloa se ha contagiado de Covid-19 durante esta contingencia sanitaria, y en su mayoría ha sido por falta de un equipo de protección adecuado, declaró Miguel Ángel Valdez Ramírez.

El líder sindical de la Sección 44 del sector salud en la zona norte de Sinaloa reconoció el esfuerzo que han hecho las autoridades en dotar de material; sin embargo, dijo, este ha sido insuficiente y no de la calidad que se requiere para hacerle frente a esta pandemia de Covid-19.

Contagios

“Durante toda esta emergencia el personal también se quejó. Es reiterada la queja de que no ha habido el material suficiente, se ha entregado pero no ha sido el de mejor calidad, pero también se queja de que no han sido valorados por las autoridades”, indicó.

En ese sentido, señaló que debido a esta situación y por sentirse vulnerables ante esta enfermedad, especialmente aquellos que tienen manejo directo con los pacientes, optaron por comprar su propio equipo, lo que les generó un gasto que parece no recuperarán, pues hasta el momento no se ha resuelto el tema del bono Covid-19.

“Muchos tuvieron que comprar su propio equipo de protección porque el temor a contagiarse era mucho y aún así, cuidándose y todo, pues lamentablemente un gran porcentaje de personal pues se contagió, entonces estamos esperando a que responda la autoridad con la exigencia como el bono COVID-19 para el personal que se quedó laborando de abril a la fecha”, abundó.

Malestar

Asimismo, consideró que es necesario que las autoridades estatales se comprometan más con la planta laboral no solo de los diferentes centros de salud sino de toda el área de salud, quienes al final del día son los que le están haciendo frente a esta enfermedad.