Indígenas de Ohuira, Ahome, a punto de enfrentarse a golpes

Los Mochis, Sinaloa.- A punto de enfrentarse a golpes estuvieron indígenas de la comunidad de Ohuira en acalorada asamblea celebrada en esta comunidad rural, en donde uno de los grupos impuso por su propia cuenta como su gobernador tradicional a Teodoro Castañeda, mientras que el grupo contrario, encabezado por Felipe Montaño lo desconoció y calificó la asamblea como totalmente ilegal.

Cabe señalar que minutos antes representantes de Protección Civil, quienes desde el principio estuvieron en el encuentro y repartieron cubrebocas gel antibacterial los presentes, habían cancelado el encuentro debido que no se estaba cumpliendo con la sana distancia a que se habían comprometido los pobladores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La controvertida asamblea inició en punto de las 10:00 horas dentro de las mismas instalaciones indígenas pero fuera de la ramada principal.

Y es que los seguidores de Teodoro Castañeda decidieron separarse del grupo de Felipe Montaño con la intención de nombrar por su propia cuenta a su gobernador regional.

La asamblea se realizó en la comunidad de Ohuira. Foto: EL DEBATE

Entre dimes y diretes y acusaciones mutuas por parte de representantes de los dos grupos la asamblea se inició, sin embargo iniciaron los posicionamientos personales y las acusaciones de ambas partes y la asamblea prácticamente se reventó por la intervención de elementos de Protección Civil, que decidieron cancelar el encuentro al no estarse respetando el distanciamiento social y el ponerse en riesgo la población ante una posible propagación del Covid-19.

No obstante el grupo que impulsaba a Teodoro Castañeda no desistió de su intención de nombrarlo como gobernador provisional, y con el argumento de que no se había presentado otro candidato, lo nombraron como su representante.

Personal de Protección Civil llegó a la asamblea para tratar de poner orden. Foto: EL DEBATE

La acción provocó el enojo de algunos indígenas que apoyan a Felipe Montaño, quienes momentáneamente alzaron la voz contra uno de los indígenas que apoyaban abiertamente a Teodoro Castañeda.

Afortunadamente el asunto no pasó a mayores porque los protagonistas de este zipizape verbal fueron separados.

Al ser entrevistado, Teodoro Castañeda, momentos después de que fue no auto nombrado como gobernador provisional por el grupo que lo apoya, hizo un llamado a la unidad a los integrantes de ambos grupos y los llamo a trabajar en bien de la iglesia.

Los ánimos fueron subiendo de tono entre los indígenas. Foto: EL DEBATE

Desconocen a Teodoro

Al término del encuentro y luego de que ambos grupos se separaron para evitar más roces verbales, Felipe Montaño, señaló que es el auténtico gobernador tradicional y desconoció a Teodoro Castañeda, porque asegura que la asamblea donde fue autonombrado fue completamente ilegal.

También te puede interesar:

Iglesias de Los Mochis cumplen con protocolos sanitarios

Asociación "El mejor regalo AC" anuncia campaña de donación de sangre en Ahome

Los Mochis: Apolinar vive postrado en una cama y necesita ayuda para sobrevivir