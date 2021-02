Indígenas de San Miguel Zapotitlán, Ahome, preparan fiestas de Semana Santa pese a que la pandemia sigue

Los Mochis, Sinaloa.- Un grupo de indígenas de San Miguel Zapotitlán, Ahome, encabezados por el pilato de las fiestas de Semana Santa (jefe de judíos), Cecilio Galaviz Valenzuela, anunciaron ayer su firme determinación para desarrollar este año los festejos tradicionales por Semana Mayor.

Indicó que el año pasado, atendiendo el llamado que les fue realizado por las autoridades, pero ante todo cuidando la salud del pueblo por la contingencia que se estaba presentando por la pandemia del Covid-19, tomaron la decisión de no participar en las fiestas de Semana Santa, pero hubo otro grupo que sí lo hizo y en una forma irregular se aprovechó de la situación, por lo que en esta ocasión ya tomaron la decisión de sacar las fiestas.

Entrevistado junto con otros representantes indígenas reunidos al pie de la iglesia ubicada en la parte alta del cerro, en donde se celebra el conti, dijo que ya han celebrado varias reuniones en donde acordaron participar en esta importante celebración que es tradicional porque ha venido desarrollándose desde hace mucho tiempo.

Realizó un llamado a las autoridades para que los apoyen en la celebración, ya que su idea es sacar adelante las fiestas pero sin grandes concentraciones de gente para reducir los riesgos.

Indicó que cumplirán con las medidas sanitarias, como es el uso constante de los cubrebocas y el uso del gel antibacterial, pero sí requieren el apoyo de las autoridades para que no se registre una elevada aglomeración de visitantes.

Indicó que siempre se tendrá una elevada participación de indígenas, pero eso no se puede impedir porque son muchas comunidades indígenas que vienen a participar al conti.

Por su parte, Martín Valenzuela, alpheres de Semana Santa, segundo en importancia en la festividad, reveló que en esta ocasión tomaron el acuerdo de participar en las fiestas, debido a que ahora no están dispuestos a permitir que vuelva a ocurrir lo del año anterior, cuando accedieron al llamado realizado por las autoridades para no realizar las fiestas, pero las mismas autoridades no frenaron a otro grupo que se aprovechó de la situación y lucró con un documento que venía dirigido al pilato.