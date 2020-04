Indígenas del norte de Sinaloa hicieron caso omiso ante contingencia por Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- El sector indígena del norte de Sinaloa hizo caso omiso de las recomendaciones de las autoridades de salud ante la contingencia por el coronavirus, puesto que realizaron las celebraciones tradicionales de Semana Santa sin acatar las medidas preventivas necesarias, coincidieron en señalar los síndicos de San Miguel, Jesús Manuel Sánchez Manjarrez, y de la Villa de Ahome, Juan Manuel Ruiz Cruz.

Sánchez Manjarrez destacó que desde un principio los líderes indígenas se comprometieron a acatar determinados lineamientos para evitar contacto entre las personas y con ello el posible contagio del coronavirus; sin embargo, dijo, nada de esto se cumplió.

La gente en lugar de apoyarnos, muchos se sumaron inconscientemente. Me da tristeza que no haya esa conciencia social de la contingencia ante el Covid-19”, agregó.

El síndico de San Miguel destacó que los elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno estuvieron presentes durante todos los días de Semana Santa en el principal centro ceremonial de esta comunidad; sin embargo, dijo, es imposible controlar a tanta gente, sobre todo cuando se deben respetar sus usos y costumbres.

Exhorto

El funcionario, quien además es médico de profesión, exhortó a la población que acudió a estas actividades a mantenerse aislado durante los 14 días que recomiendan las autoridades de salud, a fin de evitar tener contacto con otras personas y de esta manera prevenir un posible contagio de Covid-19.

“Definitivamente con esto se teme un brote de enfermedades, puesto que hubo mucho contacto entre la gente, quienes hicieron caso omiso a las recomendaciones. Se les pide que se mantengan aislados, que sean responsables, que la contingencia es real, no es ningún invento, que se cuiden y nos cuiden también”

Por su parte, el síndico de la Villa de Ahome, Juan Manuel Ruiz Cruz, lamentó que el sector indígena hiciera caso omiso a las advertencias de las autoridades de salud a nivel mundial ante la contingencia por el coronavirus.

Dijo que si bien, algunas comunidades cerraron sus centros ceremoniales, en algunas otras, como en La Florida que pertenece a esta sindicatura, las personas realizaron las actividades tradicionales de manera normal, sin respetar los acuerdos que previamente se habían tomado para evitar aglomeración de personas y contacto entre las personas.

“Ellos aseguran que andaban cubiertos y tenían medidas preventivas, pero no acataron las recomendaciones como son, esperemos que no suceda nada, pero es mejor exagerar a después lamentar. Ahora les pido que se conduzcan de la mejor manera buscando el bienestar de todos, no solo de ellos, porque si están bien el vecino, están bien ellos también”, concluyó.

