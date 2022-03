Indígenas del norte de Sinaloa piden audiencia con el gobernador Rocha Moya

Sinaloa.- Representantes de comunidades indígenas de El Fuerte, Choix y Ahome piden audiencia con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Expresaron que entre las peticiones que buscan hacerle es que no se entrometan los partidos políticos y que se respeten sus tradiciones. Otras de las peticiones es que se reconozca a los gobernadores que fueron electos y no han podido ocupar sus cargos porque los anteriores se rehúsan a dejar el puesto.

Solicitan al gobernador su apoyo, además de que estás comunidades requieren de muchos servicios públicos y apoyos.

Reyes Beltrán Gastélum indicó que él ganó la elección hace dos años y no ha podido ocupar el cargo porque el otro no gobernador no quiere dejar el cargo.