Indígenas dicen no tener apoyo del gobierno

Los Mochis, Sinaloa.- Las comunidades indígenas del norte de Sinaloa no han recibido apoyo del gobierno estatal, indicó el Consejo Estatal de Cobanaros y Pueblos Indígenas que dirige Librado Bacasegua Elenes.

“Se habla mucho del bienestar social para las etnias, para los pueblos indígenas, es totalmente falso (que han recibido apoyos), yo lo digo, porque no hay apoyo. No hemos recibido absolutamente nada. Ya no hay nada, se acabó todo, el programa de salud, el programa de apoyo para las fiestas tradicionales, no hay nada”, comentó.

Por su parte, la coordinadora de los Pueblos Indígenas en Ahome, Reynalda Leyva, señaló que se tienen las esperanzas que los tiempos cambien el año que viene; sin embargo, mencionó que en estos últimos meses han tenido muy poco apoyo gubernamental.

“Nosotros no tenemos ninguna información de nada. No tenemos ningún informe que haya algún representante de INPI tampoco”, dijo.