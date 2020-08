Indígenas no quieren relleno sanitario en Choacahui en San Miguel Zapotitlán, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La comunidad de indígenas de Choacahui no quiere que se instale el relleno sanitario que supuestamente pretende realizar en este lugar el Ayuntamiento de Ahome y OP Ecología.

“A Choacahui han llegado muchísimos proyectos y nunca nos informan absolutamente de nada. Sabemos ahorita, se dice que va a estar ahí un relleno sanitario. La comunidad del ejido Choacahui no lo sabe, sin embargo, nos hemos dado a la tarea de estar haciendo pequeñas investigaciones y es un hecho, en la comunidad las personas no saben, sabemos por los medios, que nos llega información”, dijo Alma Leticia Gastélum Buitimea.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

No quieren el relleno

La vocera oficial del Consejo Consultivo de la Nación Yoreme-Mayo manifestó que no están de acuerdo y no permitirán la instalación del relleno sanitario.

“Es un secreto a voces, pero la comunidad no lo sabe. Supe de buena fuente que ahí hay una demanda, pero ahí nuestro síndico municipal no se acerca a mí ni a otras personas porque sabe que nosotros no vamos a estar de acuerdo. Él no consulta ni nos dice qué les parece, porque sabe bien que no vamos a estar de acuerdo”, comentó.

Alma Leticia Gastélum, vocera de l Consejo Consultivo de la Nación Yoreme-Mayo. Foto: EL DEBATE

Expuso que se aprovechan de la inocencia de los ejidatarios porque no les hablan en su lengua, pues dijo que ni funcionarios municipales ni estatales saben la lengua yoreme-mayo.

No estamos de acuerdo con este relleno porque ya hay un contrato con PASA y todavía quedan como 15 años, porque en aquel entonces los ejidatarios les vendieron y estuvieron de acuerdo en aquella ocasión, porque a ellos les explicaron qué se iba a tapar y cómo iba a estar el proceso”.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

Añadió: “Y sabemos que donde se va a instalar eso (relleno sanitario) son arroyos que vienen y nos llegan a nosotros. Que viene agua de los cerros y eso va a arrastrar toda esa basura, toda esa contaminación. Imagínense tener en nuestro pueblo toda la basura del municipio”, expresó.

También te puede interesar:

Congreso intervendrá hasta que se haga relleno sanitario en Ahome

Construir un relleno sanitario en Ahome requiere de permisos de los tres niveles de gobierno

Terreno para relleno sanitario en Ahome no cuenta con permiso