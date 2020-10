Indígenas se manifiestan en contra de planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Integrantes de las diferentes comunidades indígenas del norte de Sinaloa y sur de Sonora se manifestaron la mañana de este lunes en contra del proyecto de la planta de amoniaco que se construye en Topolobampo, municipio de Ahome.

Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, vocero oficial de la comunidad Yoreme del estado de Sinaloa señaló que hasta dónde tiene conocimiento este proyecto sigue estancado por problemas jurídicos a lo que sostuvo que como pueblos indígenas siguen en contra de tal obra.

“Hasta donde sabemos todo está en manos de los tribunales y de los jueces y de las instancias correspondientes a lo que a nosotros nos toca es manifestarnos porque de una u otra manera sabemos que estamos ante un gobierno que por lo regular o más bien dicho no ha querido hacer equipo con los pueblos originarios”, declaró.

En ese sentido, dijo que exigen tanto al gobierno municipal y Federal que no se tomen únicamente las consultas debido a que afirmó, carecen de credibilidad.

“Nosotros estamos en contra de la consulta sabemos pueblos originales debemos y podemos ser consultados pero ahorita no pasaría eso y no lo quieren hacer por lo tanto exigimos un no a la instalación de la planta de fertilizantes”.

Asimismo dijo que como hoy, con esta marcha pacífica que salió desde el lienzo chartismo hasta las instalaciones de la planta continuarán hasta que el gobierno Federal realmente los tome en cuenta.

“Nosotros lo que estamos buscando de alguna manera es que se haga cumplir nuestros derechos y también nosotros como originarios vamos a hacer marchas. En estos momentos aprovecho para exigir respeto a la policía de Vialidad por el emplacamiento que nosotros lo sacamos ya que esto es en beneficio de nosotros mismos del pueblo llore nosotros tenemos todo el derecho tenemos nuestros artículos en donde nosotros podemos transitar libremente por el territorio, emprendimos un emplacamiento”, abundó.

Asimismo, precisó que en esta manifestación participan compañeras yoremes de diferentes comunidades como el Nuevo San Miguel, San Miguel, Choacahui, Constancia, Los Torres, Capomo, siguiera, Juan José Ríos.