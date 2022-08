Indígenas yoremes de Ahome y El Fuerte no tienen nada que celebrar hoy: necesitan alimentos

Los Mochis, Sinaloa.- Hoy que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, gobernadoras tradicionales yoremes de los municipios de El Fuerte y Ahome instalarán centros de acopio para recibir víveres y agua de la ciudadanía en dos puntos de la ciudad de Los Mochis: bulevar Rosales y Jiquilpan, y bulevar Centenario y Rosales, a partir de las 9 de la mañana.

También pretende botear para recaudar dinero para el pago de inscripciones de las escuelas de sus hijos. Dijeron que este día no tienen nada que celebrar, solo tienen muchas necesidades tan elementales como alimento, agua, ante la falta de trabajo ya que los indígenas son jornaleros agrícolas y ahorita no hay fuente de empleos.

El grupo Yoremes Unidos del Municipio de Ahome, A. C., encabezado por Rosa Isela López Rivera, gobernadora por Sinaloa por los gobiernos indígenas de México; Joaquín Valenzuela Bacasegua, promotor de la cultura yoreme del norte de Sinaloa, y las cobanaros Concepción Valenzuela, del Centro Ceremonial de San Miguel Zapotitlán, y María Guadalupe Valenzuela, gobernadora tradicional de El Vallejo, Ahome; Tomasa Bacasegua, exgobernadora tradicional de Mochicahui, y Angelina Valenzuela, líder y gestora indígena de El Júpare, El Fuerte; Juan Rivas, gobernadora tradicional de Santa Cruz, de la Bahía de Navachiste, Ahome; hicieron una lista de peticiones al gobernador de Sinaloa y al alcalde de Ahome ante la crítica situación que están viviendo las familias indígenas.

“Lo ideal sería que si ayudan a los tarámaris, de Chihuahua, que ayuden a los yoremes también”. “No hay mucho que celebrar este día porque no tenemos nada, queremos que nos llegue el plan de justicia también a los yoremes, como a los mayos y yaquis de Sonora”.

Carencias

Piden apoyo de granos, latas y agua, ropa no. Son muchas las carencias. “Tenemos niños enfermos de leucemia, ceguera, tumores cancerosos y no tenemos recursos. No podemos seguir esperando a que nos lleven recursos para alimentación que no los hay. En Jahuara 1 es una tristeza; en El Mezquital, El Fuerte, todos los niños son abandonados por el papá, son madres que están solas luchando por ellos. Estamos solicitando a la Secretaria del Bienestar que cuando menos una vez al mes le mande alimentos y medicamentos necesarios”, abundó Rosa Isela López Rivera.

Dijeron que hace dos meses vino el Inegi a informarles que el municipio de El Fuerte ya no iba a ser más el municipio con más indígenas, ahora es Choix, cuando tan solo en la sindicatura de Jahuara II hay más indígenas que en todo Choix.

Petición

La gobernadora tradicional Juanita Rivas hace la petición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de su intervención para que les pongan una pequeña oficina del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) de emergencia, para la solicitud de recursos de tercer nivel, en apoyos que da el gobierno federal a través de esta dependencia, en materia de salud y educación.

La oficina del INPI desapareció como Delegación de Sinaloa y se instaló en Sonora, y piden al gobierno federal ponga una en Sinaloa. Otra petición es que se haga la Ley Reglamentaria del Artículo 2 Constitucional, que no existe.

Los datos

Denuncia

Yoremes no confían en las palabra del Inegi, cuestionan qué están haciendo los servidores de la nación, pues el año pasado en El Fuerte se declararon 20 damnificados por inundaciones y en Ahome 200.

Te recomendamos leer:

Petición

Piden La Casa de la Mujer, pues no hay una oficina a donde ir a buscar una solución a sus problemas, no hay una persona que tenga injerencia, se llevaron las oficinas a El Fuerte.