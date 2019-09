Indigna liberación de responsable de muerte de taxista

Los Mochis, Sinaloa.- Con evidente sentido de impotencia y coraje, el secretario general de la Unión del Volante, Rigoberto Rodríguez Pineda, tronó en contra del Magistrado del tutelar de menores de la capital del estado quien el pasado jueves dejó en libertad al menor que fue señalado como responsable de la muerte de dos taxistas el año pasado.

El líder de los taxistas recordó que se trata de los casos que se registraron en el fraccionamiento Canteras de los cuales el responsable fue localizado en Hermosillo, Sonora luego de varias líneas de investigación a principio del pasado mes de mayo.

Coraje

“Ayer (jueves) estaba en el tutelar de menores y nos dieron la noticia de que el autor de los crímenes de las Canteras, lo agarraron y el día de ayer lo liberaron habiendo sido autor de estos crímenes de los que quedaron dos viudas que por culpa de ese muchachito están sufriendo y nosotros junto con ellos, es lamentable la decisión de los jueces”, señaló.

Sin embargo, criticó el nuevo Sistema de Justicia Penal que dejó en libertad a quien lastimosamente acabó con la vida de las personas que dijo, lo único que hacían era trabajar para llevar un sustento a sus familias.

“No se vale, no sentimos atropellados por esta liberación de quien fue el culpable de estas muertes que sería la culpa cables el juez ahorita vamos a ver qué vamos hacer porque la verdad es que no se sale, no sé qué va a pasar”, precisó.

Ante esta situación, señaló que por parte del gremio no se quedarán con las manos cruzadas por lo que buscarán interponer los recursos que sean necesarios, incluso, podrían llegar hasta las manifestaciones con tal de que se reabra el caso y se castigue a este menor por el delito que cometió.

“Vamos a ver qué vamos hacer porque la verdad es que no se vale, no sé si nos vayamos a la Fiscalía que quiero decir que el problema no es ahí, ellos hicieron bien su trabajo, el problema fue allá, en el tutelar”.