¡Indignante! Queman a perrito con agua hirviendo en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Evidentemente molesta e indignada, una vecina del fraccionamiento Nuevo Horizonte denunció públicamente que su perrito French Poodle fue cruelmente atacado al rocearle agua hirviendo; esto le generó severas quemaduras especialmente en la zona del estómago.

Kenia “N”, dueña de esta mascota señaló a uno de sus vecinos como el responsable de este hecho argumentando que no es la primera vez que sucede.

Incluso, señaló que cuando se dio cuenta de este ataque enfrentó a la mamá del responsable de quien sólo recibió amenazas por lo que pide la intervención de las autoridades y las organizaciones que velan por el bienestar de los animales.

“El perrito a veces sale de mi casa y nos dimos cuenta que el perrito estaba quemado y un vecino que miró que le echaron agua caliente y fui a la casa de este muchacho y le dije que lo había lastimado y no es la primera vez pero esto ya sobre paso de la ralla, es una persona de 30 años y ahí están de renta, entonces la señora empezó a gritar y me dijo que no dijera nada porque su hijo era muy cabrón y que no sabíamos con quién nos metemos y con quién trabaja su hijo, esto no se me hace justo el perrito no le hacía nada”, señaló.

De igual forma, comentó que ante esta situación decidió ventilarlo a través de las redes sociales teniendo ya una buena respuesta, especialmente de Martha García, de la fundación de “Rodolfo Corazón” quien le ofreció ayuda aunque teme también por represalias.

Este es el perrito de la raza French Poodle que fue quemado con agua hirviendo.

“Hago responsable a las personas estás que si algo me pasa a mi, mis hijas o al perrito a este joven Rosario Valenzuela ellos viven de renta ahí, una casa nos divide y hay temor”.