Industriales no cumplen acuerdos con maiceros

Los Mochis, Sinaloa.- Es urgente que el Gobierno federal y el estatal intervengan seriamente en el problema de la comercialización del maíz, ya que los industriales no están cumpliendo con los acuerdos, consistentes en recibir las 12 toneladas por hectárea al precio de 4 mil 150 pesos por tonelada, denunció Rosario Ruiz Ibarra.

El productor de maíz del ejido La Constancia señaló que ya es tiempo de que estas dos instancias intervengan firmemente y ofrezcan una solución a este grave problema porque en este momento los productores se sienten “al garete” y las cosechas del grano están a punto de intensificarse.

“En estos momentos los productores tenemos dos problemas: el primero, que ya lo habíamos comentado someramente, pero que ahora se ha agrandado ante la cercanía de las cosechas, es que los industriales no están cumpliendo con lo pactado porqué solo ofrecen pagar el precio internacional, que fluctúa en un poco más de 3 mil 500 pesos por tonelada, aparte de que no están recibiendo las 12 toneladas por hectárea ofrecidas al productor.

Indicó que se trata de un problema sumamente serio porque, aparte de que no se está garantizando la comercialización del 100 por ciento de la producción, al productor no se les está recibiendo el grano que se irá al mercado libre y ese es otro grave problema.

“Aquí la pregunta es qué vamos a hacer con el maíz libre, pues no lo quiere recibir nadie. El acuerdo fue que se nos brindaría un precio de 4 mil 150 pesos por tonelada del maíz, que no se ha cumplido porque no se quiere pagar en una sola emisión y se nos recibirían hasta 12 toneladas por ha, pero esto no se está cumpliendo”.

Consideró que otro grave problema es que las bodegas se están basando en un promedio de rendimiento irreal proporcionado por Aserca y todo esto ha venido a complicar terriblemente la situación.

Reconoció que todo esto está generando preocupación y tensión entre los productores porque el maíz no es como el frijol que lo puedes guardar en tu casa porque, de acuerdo al criterio que están empleando los industriales, van a quedar varios millones de toneladas en el mercado libre y eso no se debe permitir.

“¿Que no estaba garantizada la compra de 5 millones de toneladas al precio objetivo de los 4 mil 150 pesos por tonelada? Es por eso que hacemos un llamado al Gobierno federal y al Gobierno del Estado para que cumplan y vigilen que se cumplan los convenios pactados con los industriales”.

Ruiz Ibarra insistió en que urge verdaderamente la intervención del Gobierno federal y el estatal y de las organizaciones para que hagan cumplir los acuerdos del precio de 4 mil 150 y recibirle 12 toneladas a cada productor al precio del ingreso objetivo.