Influencers coreanos en su tour por México visitan Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Un grupo de coreanos en su tour por México, Chun Jin Hun (Leo), Kim Sangyoung (Marley) y Noh Youngjin (Raúl), visitaron la ciudad de Los Mochis. Ya estuvieron también en El Fuerte. El tour tiene como objetivo dar a conocer zonas turísticas del país para mostrarlas en Corea y Latinoamérica por medio de sus redes sociales. Cuestionados sobre la expectativa que tenían del estado de Sinaloa, el influencer Leo Chun dijo:

“Veíamos en la noticias y esas cosas y estaba un poco preocupado por que no conocía mucho y tampoco no sabía mucho sobre la ciudad, pero dije: no importa lo que diga la gente, no importa lo que digan las noticias, yo quiero ir a verlo, quiero sentirlo, y quiero ver como es el ambiente como dicen. Honestamente no es tan exagerado como lo dicen en las noticias, honestamente para mí los veo como un estado tranquilo”.

El secretario de Desarrollo Económico de Ahome, Omar Cabrera Durán, dijo que es muy importante este tipo de promoción para el norte de Sinaloa, en particular el municipio de Ahome, para que la gente de Latinoamérica y Asia conozcan la cultura, los lugares y que vengan a visitar al estado.

Los influencers coreanos estarán hoy y mañana recorriendo los principales atractivos turísticos del municipio de Ahome.